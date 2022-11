Niederwil Steuerfuss steigt um 4 Prozent auf 103 Prozent: Gemeinderat will Schulden nicht den nächsten Generationen überlassen An der Niederwiler Gmeind vom 28. November werden mehrere grosse Brocken diskutiert. Neben einer Steuererhöhung sind das ein neuer Dreifachkindergarten, die Sanierung der Hägglingerstrasse und die Kreditabrechnung für Sanierung und Neubau des Schulhauses Riedmatt.

Die Gemeinde Niederwil hat in den kommenden Jahren viele Ausgaben zu stemmen: unter anderem die Sanierung der Hägglingerstrasse. Nathalie Wolgensinger

Noch befindet sich die Niederwiler Gemeindekasse nicht in Schieflage. Der Gemeinderat handelt aber weitsichtig und beantragt dem Souverän an der Gemeindeversammlung vom 28. November eine Steuererhöhung von 4 Prozent. Dass diese angebracht ist, zeigt ein Blick auf die Traktandenliste. Der Gemeinderat beantragt einen Projektierungskredit für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Althau. Und auch die Hägglingerstrasse muss saniert und ausgebaut werden. Kostenpunkt: 520'000 Franken. Mittelfristig steht zudem die Sanierung des Gemeindehauses auf der Investitionsliste.

Viel Geld also, das in naher Zukunft ausgegeben werden muss. Damit die finanzielle Lage der Gemeinde weiterhin ausgewogen bleibt, beantragt der Gemeinderat eine Erhöhung des Steuerfusses auf 103 Prozent. Es gibt aber noch weitere Gründe, die für diese Erhöhung sprechen. Da ist einerseits die tiefe Steuerkraft, die weit unter dem Kantonsdurchschnitt liegt. Andererseits befindet sich die Gemeinde mit einem Steuerfuss von 99 Prozent im vorderen Mittelfeld aller Aargauer Gemeinden. Der Durchschnitt beträgt aktuell 102 Prozent.

Schulden nicht an kommende Generationen weitergeben

In den vergangenen Jahren hat Niederwil sein Vermögen kräftig abgebaut. Aus dem Nettovermögen von 5,4 Mio. Franken ist zwischen 2014 und 2021 eine Nettoschuld von 2 Mio. Franken geworden.

Der Um- und Neubau der Schulhäuser Riedmatt kostete die Gemeinde knapp 11 Mio. Franken. Marc Ribolla

Der Gemeinderat rechnet vor, dass die Nettoschuld ohne eine Steuerfusserhöhung bis ins Jahr 2030 auf 10,5 Mio. Franken ansteigen wird. Nun will er die Reissleine ziehen und Schulden abbauen, um die Selbstfinanzierung zu steigern. Dies im Bewusstsein, dass mit den vielen anstehenden Investitionen ein Schuldenanstieg nicht zu vermeiden ist. Er schreibt:

«Wir möchten uns nicht zu Lasten der kommenden Generationen übermässig verschulden.»

Weitere Steuerfusserhöhungen in den Jahren 2027 (auf 107 Prozent) und 2030 (auf 110 Prozent) sind bereits vorgesehen. Mit dieser Massnahme will der Gemeinderat die Schulden auf eine tragbare Höhe bringen. Zugleich kündigt der Gemeinderat an, dass er sich auf die Suche nach weiteren Einsparungen machen werde.

Der Gemeinderat sucht weiterhin nach Einsparmöglichkeiten

Die Erhöhung des Steuerfusses wirkt sich positiv auf das Budget aus. Der Ertragsüberschuss beträgt 511'000 Franken und die Selbstfinanzierung steigt auf 1,1 Mio. Franken (im Vorjahr waren es noch 590'000 Franken).

Auch das steht noch auf der Ausgabenliste der Gemeinde Niederwil: der Ersatz für den Pavillon Riedmatte und die Sanierung des Kindergartens Althau. Melanie Burgener (2.11.2022)

Die gestiegene Selbstfinanzierung ermögliche es, die anstehenden Investitionen zu 84 Prozent aus dem eigenen Vermögen zu finanzieren, schreibt der Gemeinderat. Das ist denn auch dringend nötig. Der Gemeinderat legt nach mehr als drei Jahren nach der Einweihung der Schulraumerweiterung und Sanierung der beiden Primarschulhäuser Riedmatt die Kreditabrechnung vor. Diese schliesst mit einer Kreditüberschreitung von 372'000 Franken.