Niederwil Sie wurden von den Vereinen mit Anmeldungen überrannt: In genau 100 Tagen startet der Aargauische Musiktag in Niederwil Seit mehr als einem halben Jahrhundert findet in Niederwil alle zehn Jahre der Kantonale Musiktag statt. Dass sich heuer rund 1500 Musikanten angemeldet haben, überraschte sogar das erfahrene Organisationskomitee. OK-Präsident Guido Wicki wirft in der AZ einen Blick auf die letzten Vorbereitungen und das grosse Fest.

Der Musikverein Niederwil organisiert seit 1972 regelmässig alle zehn Jahre den Aargauischen Musiktag. Für den diesjährigen bleiben ihnen noch genau 100 Tage für die letzten Arbeiten. zvg

Ab heute bleiben ihnen noch genau 100 Tage. 100 Tage, in denen sie Zeit haben in die Praxis umzusetzen, was sie in den vergangenen zweieinhalb Jahren geplant haben. Dann, am Freitag, 10. Juni, fällt in Niederwil der Startschuss zum Aargauischen Musiktag – oder viel mehr den Musiktagen.

Denn gefeiert wird im kommenden Sommer ein ganzes Wochenende lang. Mit den Vorbereitungen dazu hat das 20-köpfige Organisationskomitee begonnen, als Corona einzig ein Bier war und niemand auch nur an Zertifikate oder Antigentests gedacht hatte. Seither war die Planung ein stetiges auf und ab, wie OK-Präsident Guido Wicki erzählt. Denn nicht nur die möglichen Einschränkungen am Fest bedeuteten zusätzlichen Planungsaufwand.

«Es haben sich 44 Vereine mit insgesamt rund 1500 Musikantinnen und Musikanten angemeldet. Es war lange nicht klar, wann diese wieder üben können», sagt Wicki. Er ergänzt:

«Im letzten Jahr waren Proben ja nicht möglich. Und ohne Übung nimmt wohl kaum ein Verein an einem Musiktag teil.»

Auch die Suche nach Sponsoren sei in Zeiten des Lockdowns nicht einfach gewesen. «Restaurants und Hotels konnten wir sicher nicht anfragen. Und auch bei anderen Unternehmen mussten wir etwas Überzeugungsarbeit leisten. Doch schlussendlich haben wir eine positive Resonanz der regionalen Gewerbe erfahren dürfen», sagt Wicki.

Nun sei das OK davon überzeugt, dass es den Musizierenden und den Besuchenden eine gute Infrastruktur und damit auch ein tolles Fest bieten kann. Immerhin können die Mitglieder auf über 50 Jahre Erfahrung zählen.

Überraschend viele Anmeldungen nach über einem halben Jahrhundert

Der erste Kantonale Musiktag in Niederwil hat in den 1960er-Jahren stattgefunden. «Seit 1972 wird er immer alle zehn Jahre in unserem Dorf organisiert», erzählt Guido Wicki. Für Freunde der Blasmusik und die Vereine aus dem ganzen Kanton sei dieser Anlass ein absolutes Highlight und würde jeweils zahlreiche Besucherinnen und Besucher anziehen. Doch, dass sich gleich so viele Vereine anmelden, wie das heuer der Fall ist, das überraschte sogar das erfahrene OK.

«Dass gleich 44 Vereine aus dem ganzen Kanton, darunter sehr gute Gruppen, teilnehmen, damit hätten wir nicht gerechnet. Das sind etwa zehn mehr, als wir erwartet hätten», freut sich Wicki. Diese Zahl sei zwar bereits etwa das Maximum an Anmeldungen, die sie entgegennehmen können. Doch betont er:

«Das ist immer noch eine Grösse, die wir sehr gut handeln können.»

Damit auch alle Musikvereine dazukommen, am Contest teilzunehmen, beginnen die Konzerte in diesem Jahr nicht wie üblich erst am Samstagnachmittag, sondern bereits am Morgen. Dabei präsentieren die Musizierenden ihrem Publikum ihr Können im Konzertsaal oder spielen Marschmusik während der grossen Parade.

Das Programm soll nicht nur Fans der Blasmusik begeistern

Die Musiktage sollen aber nicht nur für die Musikantinnen und Musikanten einen Höhepunkt werden. Auch für die Gäste gibt es viele Attraktionen – auch für solche, die sich nicht zu den Anhängern der Blasmusik zählen. «Am Freitagabend spielt die national bekannte Band ‹Stubetegäng› in unserem Festzelt und auch die regionale Musikgruppe ‹Brässkaltaion› wird auftreten», kündigt Guido Wicki an.

Zudem werde es zehn Festbeizen geben, die für das leibliche Wohl aller Anwesenden sorgen. «Und am Samstagabend veranstalten wir einen Jugendspielcontest, an dem verschiedene Jugendmusikgruppen aus dem ganzen Kanton und sogar eine aus Brig im Wallis teilnehmen», ergänzt Wicki.

Keine zusätzlichen Kosten, dafür Unterstützung der Dorfvereine

In den letzten 100 Tagen steht nun noch einiges an Arbeit an. «Wir müssen den genauen Festablauf planen und die einzelnen Ressorts gut koordinieren. Nicht, dass dieselben Stühle gleichzeitig im Festzelt und für die Beizen eingeplant werden», gibt Wicki ein Beispiel. Weiter müsse der Festführer fertiggestellt und gedruckt werden.

Das OK darf auch in diesem Jahr auf die Unterstützung der Vereine zählen. Wicki freut sich:

«Es sind alle Dorfvereine involviert, das funktioniert reibungslos und sie unterstützen sich gegenseitig.»

Alleine für die Gastronomie brauchte es zehn von ihnen, die von Freitag- bis Sonntagabend Personal für die Küche, den Service sowie den Abwasch zur Verfügung stellen.

Obwohl die Aussicht auf die kommenden Monate pandemietechnisch aktuell sehr hoffnungsvoll aussieht, wäre das OK der Aargauischen Musiktage Niederwil auf allfällige Massnahmen vorbereitet. «Das Ressort Sicherheit hätte noch ein Sicherheitskonzept in der Hinterhand, falls das bis im Sommer wieder nötig sein würde. Das bedeutet für uns keine Zusatzkosten, ausser die Einschränkungen kämen tatsächlich zum Zuge», schliesst Wicki seinen Ausblick.