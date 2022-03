Niederwil Selten wühlte ein Geschäft die Gemeinde derart auf: Nun kann die Asylunterkunft gebaut werden Seit Montag liegt das Baugesuch für den Neubau der Asylunterkunft in Niederwil öffentlich auf. Das zweistöckige Gebäude soll, sofern keine Einsprachen eingehen, bereits Ende Jahr bezugsbereit sein. Damit nimmt eine lange Geschichte ihr versöhnliches Ende.

Die Liegenschaft an der Hubelstrasse 18, direkt neben der Gärtnerei Gisler gelegen, weicht einer zweistöckigen Asylunterkunft. Das Baugesuch liegt derzeit auf. Andrea Weibel (20. Mai 2021)

Kaum jemals hat ein Politthema die Gemeinde Niederwil derart aufgewühlt, wie der Neubau der Asylunterkunft. Während Jahren rang man im kleinen Dorf um eine Lösung. Ihren Anfang nahm die Diskussion im Jahr 2018. Damals schlug der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vor, ein Haus an der Göslikerstrasse als Alternative zur bestehenden Unterkunft im Zentrum zu erwerben. Doch der Souverän lehnte das Vorhaben ab, das Haus sei zu klein, wurde moniert.

Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass die bestehende Unterkunft an der Hauptstrasse 9 baufällig war und schon bald einer Überbauung weichen wird. Mit ihrer Einrichtung, sie wurde einst als Baracke für Saisonniers gebaut, entspricht sie nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die Toilettenanlagen spotten jeder Beschreibung und es zieht durch alle Ritzen.

Das Referendum spaltete das Dorf

An der Gemeindeversammlung im Juni 2021 präsentierte der Gemeinderat einen neuen Vorschlag: ein zweistöckiges Gebäude an der Hubelstrasse. Dort besitzt der Verein Gnadenthal ein baufälliges Haus. Die Verantwortlichen des Vereins erklärten sich bereit, das Haus abzureissen und das Bauland im Baurecht abzugeben. Der Gemeinderat plante einen zweistöckigen Neubau für 860'000 Franken. Die Versammlung hiess das Geschäft nach kurzer Diskussion gut.

Im August wurde das Referendum gegen das Vorhaben ergriffen. 452 Niederwilerinnen und Niederwiler setzten ihre Unterschrift darunter, notwendig wären 381 gewesen. Geplant war, dass die Unterkunft im Herbst 2022 bezugsbereit wäre. Das Referendum verzögerte dies. Die Urnenabstimmung erfolgte am 24. Oktober 2021.

Das Gebäude an der Hubelstrasse wird abgerissen, die Profilstangen zeigen an, wo die neue Unterkunft zu stehen kommt. Nathalie Wolgensinger

Zuvor aber gingen fast täglich Leserbriefe auf der Redaktion der AZ Freiamt ein. Das Referendumskomitee hielt sich bedeckt, gab dann aber nach zähen Verhandlungen mit der Redaktion ein Interview und legte seine Beweggründe öffentlich dar. Es gehe nicht in erster Linie um die Kosten, so argumentierte damals der Wortführer des Referendumskomitees Periangelo Jotti. Man wünsche sich vielmehr eine Alternative zum Standort an der Hubelstrasse und, dass die Kosten detailliert offengelegt werden.

Das Verdikt an der Urne war dann aber äusserst deutlich: Mit 568 Ja- gegen 329 Nein-Stimmen wurde das Referendum abgelehnt und die Planungsarbeiten konnten weitergehen.

Der Neubau soll bereits gegen Ende Jahr bezugsbereit sein

Nun liegt das Baugesuch für das zweistöckige Gebäude vor. Dieses hat auf beiden Stockwerken je eine Wohnung mit drei Zimmern, einem Küchen- und Wohnbereich sowie einem Bad. Jede Wohnung bietet Platz für sechs Personen, notfalls finden sogar 18 Personen Unterschlupf. Angesichts der derzeit herrschenden Flüchtlingswelle wird man in Niederwil vielleicht bald froh sein um die zusätzlichen Plätze.

Tina Balmer, die zuständige Gemeinderätin, bestätigt, dass die Unterkunft bereits gegen Ende des Jahres bezugsbereit sein wird. Derzeit beherbergt die Gemeinde zehn asylsuchende Männer. Ob dieses Kontingent in Verlauf der nächsten Wochen noch aufgestockt wird, weiss Balmer nicht. Sie plagen derzeit andere Sorgen.

Niederwil gehört zu einer der 43 Gemeinden im Kanton Aargau, die ab dem 1. August ihre vorläufig Aufgenommenen selber betreuen müssen. Bisher hatte der Kanton diesen Betreuungsjob übernommen. Balmer führt derzeit Gespräche mit Interessierten, die diese Betreuungsaufgabe in der Reusstaler Gemeinde übernehmen möchten.