Niederwil Neue Fahnen fürs Dorf – jetzt darf die Bevölkerung aus diesen zwei Varianten eine aussuchen Die Gemeinde Niederwil schenkt sich dieses Jahr eine neue Beflaggung. Bis Ende März kann nun das Volk in einem Onlinevoting auswählen. Ammann Norbert Ender verrät den Hintergrund der Aktion und welches sein persönlicher Favorit ist.

Die Bevölkerung darf abstimmen. So sieht Variante 1 der neuen Niederwiler Beflaggung aus. Fotomontage: zvg

Jedes Dorf ist zurecht stolz auf sein Wappen. Und präsentiert es bei verschiedenen Gelegenheiten im Jahr mit einer Beflaggung entlang der Strassen. So auch die Niederwilerinnen und Niederwiler. Dieses Jahr bekommt die Gemeinde nun ein neues «Festtagskleid» verpasst.

Die bisherige Gemeindebeflaggung soll erneuert und auch zusätzlich um weitere Strassenzüge erweitert werden. Grund dafür: Die alte Beflaggung ist mehrere Jahrzehnte alt und die Aufhängevorrichtung an den Kandelabern noch mit Holzpfosten.

In Niederwil entscheidet aber nicht einfach der Gemeinderat hinter verschlossenen Türen über das neue Design. Nein, er lässt die Einwohnerinnen und Einwohner mitentscheiden. Gemeindeammann Norbert Ender sagt zur AZ:

«Es ist uns ein Anliegen, die Bevölkerung bei Angelegenheiten miteinzubeziehen, wenn es geht. Das ist hier durchaus der Fall.»

Alle drei Wappen integriert oder jeweils separat

Die Abstimmung über die Gemeindebeflaggung läuft via Gemeindewebsite. Dort kann man sich per Mausklick zwischen zwei verschiedenen Gestaltungsvarianten entscheiden. Zur Wahl steht einerseits eine Fahne, in der alle drei Wappen (Niederwil, Aargau, Schweiz) integriert sind. Diese entspricht grösstenteils der bisherigen Beflaggung. Andererseits steht zur Diskussion, dass die drei Wappen separat hintereinander an den Kandelabern hängen.

Variante 2: Die einzelnen Wappen hängen hintereinander an den Kandelabern. Fotomontage: zvg

Noch bis zum 31. März ist eine Stimmabgabe möglich. Auch Auswärtige können sich daran beteiligen. Die Variante mit den meisten Stimmen bekommt den Zuschlag. Produziert werden die Fahnen anschliessend von der Alpenfahnen AG in Wohlen.

Im Budget 2022 ist für die Beschaffung der Flaggen eine Summe von 18'000 Franken eingerechnet. Es ist vorgesehen, rund 60 neue Fahnen zu kaufen. Aktuell sind noch rund 25 alte vorhanden. Nebst der Hauptstrasse soll neu auch die Verbindungsstrasse zwischen Niederwil und Nesselnbach beflaggt werden, ausserdem auch die Göslikerstrasse und die Hägglingerstrasse.

Praktischer und schneller in der Montage

Ausser dem moderneren Aussehen werden die neuen Niederwiler Fahnen auch praktischer und schneller an den Kandelabern befestigt werden können. Bis anhin war jeweils ein Hebebühnenlift notwendig, nun können sie bequemer vom Trottoir aus mit einer Stange montiert werden.

Und welche Variante bevorzugt nun Ammann Norbert Ender? «Ich habe am Mittagstisch ausgiebig mit meiner Frau diskutiert und für die kombinierte Variante abgestimmt.» Er hoffe, dass auch die Bevölkerung darüber diskutiere. «Jeder hat eine Meinung dazu, und es gibt nicht richtig oder falsch», so der Ammann.

Den ersten Auftritt soll die neue Beflaggung übrigens schon während des Kantonalen Musiktags im Juni haben. Dann kann sich Niederwil von seiner besten Seite präsentieren.