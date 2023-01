Niederwil Mit zwei Kamelen die gute Nachricht überbracht: Die Unternehmenskultur im Reusspark soll sich wandeln Reusspark-Direktor Urs Bosisio hatte nicht zu wenig versprochen, als er vor Weihnachten die Mitarbeitenden zu einem ausserordentlichen Jahresauftakt einlud. Gemeinsam mit den zwei Weisen aus dem Morgenland und zwei Kamelen verkündete er dem gespannt lauschenden Publikum eine neue Unternehmensphilosophie.

Reusspark-Direktor Urs Bosisio überbrachte den Mitarbeitenden die gute Kunde: «Im nächsten Jahr stehen Sie im Mittelpunkt.» Nathalie Wolgensinger

Damit hätte man an diesem regnerischen und trüben Montagnachmittag nun wirklich nicht gerechnet: die drei Weisen aus dem Morgenland, in Begleitung zweier Kamele, begrüssten die Reusspark-Mitarbeitenden zur Lancierung der Mitarbeitendenkampagne.

Reusspark-Direktor Urs Bosisio war einer dieser Weisen, der die gute Kunde im proppenvollen Reusspark-Saal überbrachte: «Im Jahr 2023 stehen Sie im Mittelpunkt. Dass dies nicht bloss Papiertiger werden, das beweisen wir ihnen das ganze Jahr hindurch. Wir werden Sie jeden Monat überraschen und verblüffen.» Die erste Überraschung war dem Reusspark-Team gelungen. Die Mitarbeitenden klatschten begeistert für diese unerwartete Geste zum Jahresbeginn.

Die Arbeit soll Spass machen

Dass sich alle im Reusspark wohlfühlen, das ist Direktor Bosisio und seinem Team ein Anliegen. Er habe eine neue Führungsphilosophie angestossen, leitete Bosisio in seine Begrüssung ein und fügte an: «Wir möchten die Hierarchien noch mehr abflachen und die Verantwortung mehr und mehr an sie weitergeben.»

Ein Selfie mit dem Kamel: Das lässt man sich nicht entgehen. Nathalie Wolgensinger

So gelinge es nämlich, dass sich alle entfalten können und ihre Kompetenzen und Stärken leben. Die Arbeit im Reusspark soll Spass machen. Damit einher geht das Motto für das Jahr 2023: Lachen macht Freude. Der Slogan ist nicht zu übersehen. Er ist auf den Shirts der Mitarbeitenden aufgedruckt und auch auf Plakaten, welche im Eingangsbereich der Institution die Besuchenden begrüssen.

Bosiso versprach den gespannt lauschenden Mitarbeitenden nichts weniger als einen Wandel, der die ganze Unternehmenskultur verändern werde. Er sagte: «Wir sind alle gleich wichtig, es braucht jede und jeden von ihnen, damit wir unsere Bewohnenden glücklich machen können.» Das wiederum soll eine Welle in Gang setzen, die sich auch auf die Angehörigen übertrage.

Derzeit fehlen 20 Pflegende

Das Pflege- und Geriatriezentrum bietet 300 Betten für Menschen mit Altersbeschwerden, mit psychiatrischen oder demenziellen Erkrankungen an. Trotz guter Arbeitsbedingungen und einer eigenen Krippe leidet auch die Freiämter Institution an Fachkräftemangel. Derzeit sind es 20 Arbeitsstellen im Bereich Pflege, die nicht besetzt sind. Bosisio kommentiert dies wie folgt: «Wir müssen uns abheben und unseren Mitarbeitenden ein tolles Umfeld bieten.»

Mit Kamelmilch stiess man auf die Neuigkeiten an. Nathalie Wolgensinger

Als Präsent brachten die drei Heiligen aus dem Morgenland Myrrhe und Weihrauch mit. Die beiden kostbaren Gaben sollten die Mitarbeitenden vor Krankheiten bewahren, ihre Selbstheilungskräfte anregen. Melchior verteilte noch Goldstücke an die Frauen und Männer. Zum Schluss stiess man mit Kamelmilch auf diese guten Nachrichten und auf das neue Jahr an.

Am Rande der Feier verriet Bosisio, dass in den kommenden Wochen und Monaten Geschäftsleitungs- und Vorstandsmitglieder die Mitarbeitenden überraschen werden. Dazu gehöre unter anderem auch, dass sie einen Tag oder eine Nacht lang mitarbeiten werden und so einen Eindruck vom Berufsalltag erhalten.