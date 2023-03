Niederwil Betrunkene Autofahrerin landet auf dem Dach Eine 60-Jährige kam zwischen Nesselnbach und Niederwil von der Strasse ab. Dabei überschlug sich das Auto. Die alkoholisierte Fahrerin verletzte sich leicht.

Die Fahrerin kam von der Strasse ab. Kantonspolizei Aargau

Wahrscheinlich war die Autofahrerin sogar noch abgelenkt, als sie von der Strasse abkam. So zumindest teilt es die Kantonspolizei Aargau mit. Die 60-Jährige war am Donnerstagabend gegen 19 Uhr von Nesselnbach in Richtung Niederwil unterwegs. Wegen der Unaufmerksamkeit fuhr sie mit ihrem Nissan auf die angrenzende Böschung; der Wagen überschlug sich.

Das Auto blieb auf dem Dach liegen. mzm

Dabei verletzte sich die Frau leicht und musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Wie sich bei der Unfallaufnahme zeigte, war die 60-Jährige stark alkoholisiert unterwegs. Nach einem Atem-Alkoholtest vor Ort wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Den Führerausweis musste die Autofahrerin abgeben.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken. Die Strasse war zur Bergung des Fahrzeugs etwa eine Stunde gesperrt. (phh)

