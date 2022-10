Niederwil In der Kirche auf Schatzsuche: 150 Besucherinnen und Besucher nahmen am Aktionstag teil Am Aktionstag Schatztruhe Kirche durften Besucherinnen und Besucher den Glockenturm besteigen und vieles erleben, was sonst verborgen ist. 25 Helferinnen und Helfer wirkten mit grossem Engagement mit.

Unter anderem hörten am Aktionstag Schatztruhe Kirche viele Kinder die Geschichten zu den Statuen von Apostel Petrus, St. Martin oder Apostel Thomas. Bild: zvg

Eine gemeinsame Idee, zwei Initianten und eine Kirchenpflege, die das Projekt von Anfang an vollumfänglich unterstützte waren die Basis für den Öffentlichkeitstag Schatztruhe Kirche in Niederwil, der am Samstag stattgefunden hatte. 25 Helferinnen und Helfer wirkten mit grossem Engagement mit. 150 Besucherinnen und Besucher waren vor Ort, 10 grossartige Ateliers waren eingerichtet und 3,5 Stunden war die Kirche voll.

Viel wichtiger als Zahlen sind aber die Emotionen, die an diesem Nachmittag spürbar waren: Bei den Initianten Helferinnen und Helfern herrschte Erleichterung, als um 14 Uhr die Bevölkerung scharenweise kam. Mit grosser Freude jubelten die Kinder, als nach einer spannenden Schatzsuche durch die Kirche der Schatz gefunden wurde.

Viele Erwachsene zeigten Interesse, an den fachmännischen und informativen Ausführungen von Jonas Kallenbach zu den kulturhistorischen Hintergründen der Kirche Niederwil. Staunend sassen daneben die jüngeren Kinder auf farbigen Kissen und hörten die Geschichten zu den Statuen von Apostel Petrus, St. Martin oder Apostel Thomas.

Auf einen Rundblick den Kirchenturm hinauf

Mutig kletterten unzählige Besucherinnen und Besucher auf den Kirchenturm, genossen den wunderbaren Rundblick und bestaunten die Glocken und die Exponate im Kirchenestrich zum Thema Leben und Tod. Fast schon ehrfürchtig wurden die alten Schriftstücke und Kirchenbücher in der Ausstellung betrachtet. Feierlich ertönten zwischendurch Töne aus der Orgel, Erklärungen dazu lieferte Sandro Oldani. Diese und noch viel mehr Emotionen hatten Platz in dem fröhlichen Neben- und Miteinander von Jung und Alt.

Wenn nun den Menschen beim nächsten Kirchenbesuch die Geschichte von Thomas dem Apostel wieder in den Sinn kommt, wenn beim Erklingen der Orgel die Kinder wissen, wie diese Töne entstehen und wenn man sich beim Blick zum Kirchturm an die Aussicht von da oben erinnert, dann wurde das Ziel erreicht: Den Kirchenraum öffnen und ihn mit Emotionen füllen. (az)