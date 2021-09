In der Kategorie Restauration: Gnadenthalerin als zweitbeste Berufsbildnerin des Jahres gewählt

Kürzlich hat in Zürich die Preisverleihung der Zukunftsträger 2021 stattgefunden. Mandy Reina, die Leiterin Service beim Restaurant Gnadenthal in Niederwil, wurde in der Kategorie Restauration zur zweitbesten Berufsbildnerin des Jahres gekürt.