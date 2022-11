Niederwil Gemeinderat tischt eine ganz neue Idee auf: Einen Dreifachkindergarten mit Garderoben für den FC Das letzte Kindergartenprojekt scheiterte im Sommer 2020 aufgrund der fehlenden Garderoben für den FC Niederwil. Jetzt unternimmt die Gemeinde einen weiteren Versuch und tritt mit dem neuen Projekt vor die Wintergmeind. Diesmal sind auch die Fussballer begeistert.

Sabine Probst (Kindergärtnerin), Fabia Wey (Schulleiterin), Cornelia Stutz (Gemeinderätin/Vizeammann) und Roland Hubschmid (FC Niederwil) begrüssen den Plan für das Kindergartenprojekt samt neuer FC-Garderoben. Bild: Melanie Burgener

Eine Küche muss nicht zwingend ihren ursprünglich angedachten Zweck erfüllen. Sie kann auch umgenutzt und für die unterschiedlichsten Tätigkeiten ausserhalb des Kochens benützt werden. Kaum jemand weiss das besser, als die Kindergartenlehrpersonen von Niederwil.

«Die Küche im Kindergarten Althau dient uns momentan als Sitzungszimmer, als Büro und als Therapieraum für die Logopädie», erzählt Sabine Probst. Sie ist seit rund 30 Jahren Kindergärtnerin an der Schule Niederwil. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen wissen: so kann es nicht weitergehen. Dem stimmt auch der Gemeinderat zu. Frau Vizeammann Cornelia Stutz zählt weitere Mängel auf:

«Es gibt im Kindergarten zwei Garderoben, die als Gruppenräume benutzt werden. Auch eine behindertengerechte Toilette fehlt.»

Dass der alte Kindergarten Riedmatte in Niederwil ersetzt werden muss, ist schon lange klar. «Mein Mann gehörte 1970 zu den ersten Kindern, die hier in den Kindergarten hingen. Der Pavillon wurde damals schon gebraucht verkauft», erzählt Stutz.

Seit 1970 steht der Pavillon Riedmatte in Niederwil als Kindergartenräumlichkeit zur Verfügung. Nun soll er entfernt werden. Bild: Melanie Burgener

Weil dieser nun in die Jahre gekommen ist und zudem nicht mehr den Vorgaben des Kantons entspricht, wurde 2020 über seinen Neubau abgestimmt. Das Projekt für 1,1 Mio. Franken scheiterte damals an Urnenabstimmung – die Gemeindeversammlung fiel coronabedingt aus. Massgeblich dazu beigetragen hat der Wunsch der Bevölkerung, dass man den Neubau unterkellert und dort neue Garderoben für den Fussballklub realisiert.

Eine Sanierung alleine löst das Raumproblem nicht

Nun tritt der Gemeinderat am 28. November mit einem neuen Projekt vor die Bevölkerung. Diesmal plant er jedoch keinen neuen Pavillon, sondern den Anbau eines dritten Gebäudes an den bestehenden Doppelkindergarten, in dessen Keller sich die Fussballerinnen und Fussballer des FC Niederwil umkleiden können. Der alte Pavillon soll entfernt werden und der gewonnene Platz den Kindern zur Verfügung stehen.

Im Vorfeld sei diskutiert worden, ob man den «Riedmatte» allenfalls unterkellern könnte, um Platz für den FC zu schaffen, schreibt die Gemeinde. Auch über den Einbau neuer Garderoben in der Militärunterkunft wurde diskutiert. «Damals hatten wir jedoch noch nicht auf dem Schirm, dass auch beim Kindergarten Althau Handlungsbedarf besteht», begründet Stutz anlässlich einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag.

Unterdessen sei klar, dass auch bei diesem Gebäude mit Baujahr 1987 Handlungsbedarf besteht: Es muss saniert werden. Doch mit einer Renovation allein lassen sich auch die mittlerweile bekannten Probleme der fehlenden Räume nicht lösen.

FC und Schulleitung befürworten das neue Projekt

So entstand die Idee, den Kindergarten Althau so zu erweitern, dass darin drei Abteilungen Platz finden. Zusätzlich kann so Raum für Sitzungszimmer, einen Materialraum und Gruppenräume geschaffen werden. Unterirdisch sollen die bereits bestehenden FC-Garderoben erweitert werden. Eine Lösung, die auch der FC Niederwil begrüsst.

«Bereits auf den ersten Blick hatten wir bei diesem Projekt das Gefühl, dass es besser ist, als die Lösungen, die man zuvor überprüft hat», sagt Roland Hubschmid, Vertreter des FCs. «Wir können mit den Kindergärtnerinnen mitfühlen. Zudem ist die Unterkellerung bei diesem Gebäude bautechnisch sicherer und die Arbeiten günstiger», zählt er auf.

Der Kindergarten Althau soll saniert und erweitert werden. In seinem Keller sollen weitere FC-Garderoben entstehen. Bild: Melanie Burgener

Schulleiterin Fabia Wey freut sich ebenfalls über das neue Projekt. «Pädagogisch gesehen ist es ein grosser Vorteil, wenn das gesamte Kindergarten-Team unter einem Dach arbeitet und nicht verteilt auf verschiedene Gebäude», sagt sie. Und die Kinder könnten so von der neuen Aussenraumgestaltung profitieren, die im Projekt angedacht ist.

Wie viel die einzelnen Elemente, zum Beispiel die Garderoben, kosten werden, könne man erst sagen, wenn das Projekt fertig geplant sei. Die Baukosten werden jedoch – nach heutigen Kenntnissen – auf etwa 2,7 Mio. Franken geschätzt. «Nun brauchen wir zuerst den Kredit von 120'000 Franken, damit wir weiterplanen können», so Stutz.

Auch, ob der FC einen Beitrag beisteuern muss, sei noch nicht klar. Jedoch betont Stutz: «Bisher stand das nicht zur Diskussion. Die Vereine sind für die Gemeinde essenziell. Ausserdem könnten auch andere, zum Beispiel der Turnverein, von den Garderoben profitieren.»