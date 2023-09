Niederwil «Es ist ein guter Zeitpunkt, einen Teil der Reserve einzusetzen»: Gemeinderat federt die hohen Strompreise ab 43,7 Prozent schlägt der Stromtarif in der Gemeinde Niederwil 2024 auf. Nun greift die Gemeinde in die Energiekasse, um die Preiserhöhung abzufedern.

Der Aargau wird, was die Strompreise angeht, im kommenden Jahr der zweitteuerste Kanton der Schweiz sein. In den meisten Gemeinden steigen die Tarife also markant an. Besonders im Freiamt gibt es einige, die eine grosse Teuerung hinnehmen müssen. Vier der teuersten Gemeinden des Kantons liegen in dieser Region.

Auch Niederwil wird von den Preisexplosionen nicht verschont. Hier steigt der Tarif gegenüber dem aktuellen Jahr um 43,7 Prozent. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde bekommen diesen Aufschlag aber nicht so stark zu spüren. Denn der Gemeinderat hat beschlossen diesen abzufedern.

Dank einem Zuschuss der Gemeinde steigen die Strompreise in den Niederwiler Haushalten nicht so stark an. Bild: Alex Spichale (13. 11. 2019)

Er macht dafür einen Einmalzuschuss von 250’000 Franken aus der Energiekasse locker. «Es konnte im vergangenen Jahrzehnt eine Reserve aufgebaut werden. Wir finden, dass nun ein guter Zeitpunkt ist, einen Teil davon einzusetzen», sagt Gemeindeammann Norbert Ender.

Der Preisaufschlag für den Energiepreis wird damit um 1,8 Rappen pro kWh gesenkt. Mit den Nebenkosten ergibt das einen Gesamtpreis von 32,70 Rappen pro Kilowattstunde. Die detaillierten Tarifblätter stehen unter www.niederwil.ch zur Verfügung. (mel)