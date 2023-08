Niederwil «Es frisst und hoppelt wieder» – Waisenkaninchen aus dem Wald geht es schon besser Letzte Woche wurde im Niederwiler Wald ein schwaches, wohl ausgesetztes Kaninchen gefunden. In der Tierarztpraxis Exoticus in Adliswil ZH kommt es langsam wieder auf die Beine. Tierarzt Samuel Frei gibt ein Update.

Genau eine Woche ist es her, seit im Wald auf der Niederwiler Höhe ein Kaninchen gefunden wurde. Der Zustand des Häschens war schlecht, und die damals herrschende Hitze machte ihm zu schaffen: Es war ausgetrocknet, madenbefallen und schwach.

Von einer Wohler Passantin wurde es kurzerhand in die Tierarztpraxis Exoticus im zürcherischen Adliswil gebracht (die AZ berichtete). Tierarzt Samuel Frei und sein Team kümmern sich seither um das Wohlbefinden des Tieres.

Letzte Woche wurde das Kaninchen im Niederwiler Wald entdeckt – jetzt erholt es sich in der Tierarztpraxis Exoticus. Bild: Nathalie Wolgensinger

«Der Zustand in den letzten Tagen war schon recht kritisch», erklärt Frei am Donnerstagmorgen gegenüber der AZ. Das Kaninchen hatte eine Bissverletzung am Nacken, wodurch die Wirbelsäule verletzt wurde. Auch die Niere war in einem schlechten Zustand und das Häschen hatte Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge. Mittlerweile geht es dem Kaninchen besser, es erholt sich Stück für Stück. «Es frisst wieder selber und hoppelt ein wenig herum», sagt Frei.

Das Tier wird noch mindestens eine Woche in der Praxis Exoticus bleiben. «Wir behalten das Kaninchen noch, therapieren es weiterhin und schauen dann, wo sich ein Plätzchen finden lässt», erklärt Frei. Der Besitzer hat sich bisher nicht gemeldet. Woher das Kaninchen kommt – ob es ausgesetzt wurde oder weggelaufen ist, bleibt somit weiterhin unklar.