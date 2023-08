Niederwil Ein bisschen Fasnacht im Sommer: Die «RüssChatze» machen am Open Air alles selbst Die Fasnachtsclique führt am 5. August zum dritten Mal das RüssChatze-Open-Air in Niederwil durch. Dies bietet anderen Fasnachtsvereinen eine gute Gelegenheit, sich ausserhalb der Fasnachts-Saison zu treffen.

Junge Frauen aus dem Freiamt gehören zu den RüssChatze – dank dem Open Air sind sie auch ausserhalb der Wintermonate unterwegs. Bild: zvg

«Es war ein voller Erfolg, wir hatten sehr gutes Feedback», schwärmt die RüssChatze-Präsidentin Cindy Gauch vom letztjährigen Open Air. Dieses Jahr am 5. August soll das RüssChatze Open Air zum dritten Mal stattfinden. «Simpel, aber gut» lautet die Devise.

Die zehn RüssChatze von der gleichnamigen Fasnachtsclique aus Niederwil machen von der Planung bis hin zur Durchführung alles selber. «Einzig beim Aufbauen holen wir uns etwas Hilfe», wendet Gauch ein. Letzes Jahr konnte die Fasnachtsclique etwa hundert Besuchende empfangen.

Das RüssChatze-Open-Air 2022 war ein voller Erfolg. Bild: zvg

Die RüssChatze wurden vor rund zwei Jahren gegründet. Die Idee kam von Cindy Gauch und ihrer Schwester. «Wir sind viel an die Fasnacht gegangen», erklärt die 28-Jährige. Die Gruppe habe sich seither einen Namen in der Region gemacht.

«Wir sind überall präsent an der Fasnacht und haben so auch andere Cliquen kennen gelernt», sagt sie. Die Gruppe ist offen für neue Mitglieder. Die Voraussetzungen, um eine «RüssChatz» zu werden, sind, dass man mindestens 21 ist, gerne an die Fasnacht geht und im Freiamt verwurzelt ist.

Vielfältige Musik-Acts bringen Abwechslung rein

Mit dem Open Air bietet die Clique auch anderen Fasnachtsvereinen die Möglichkeit, sich unter dem Jahr zu sehen. «Als Fasnachtsclique ist man sonst nur im Winter unterwegs», erklärt Gauch. Daher haben die RüssChatze die umliegenden Fasnachtsgesellschaften persönlich eingeladen. Ansonsten sei das Open Air aber öffentlich. Familien, Jugendliche oder Senioren – alle sind willkommen. «Von Jung bis Alt war es letztes Jahr völlig durchmischt, und so wollen wir es auch», sagt Gauch.

Dieses Jahr findet das Open Air erneut auf «Gauchs Bergli» in Niederwil statt. Der Startschuss wird um 16 Uhr gesetzt. Ein Gitarrensolist tritt um

17 Uhr als Erster der vier Acts auf. Weiter geht es mit dem Duo Ida Elena und Gino Hohl. Die Musik der beiden lässt die Besucherinnen und Besucher in das mystische Irland eintauchen. Gino Hohl begleitet den Gesang von Ida Elena mit dem Dudelsack.

Gleich im Anschluss nimmt die Band «Guilty Pleasure» die Bühne für sich ein. Die Band aus der Region Baden ist vor allem für Rock Covers bekannt. «Mit den verschiedenen Acts bringen wir etwas Abwechslung rein», erklärt Gauch. Um 23 Uhr legt DJ Nyron für die Party auf.

Mahlzeiten wie an der Fasnacht

Die Künstlerinnen und Künstler des RüssChatze-Open-Air-Festivals sind noch nicht sehr bekannt. Da der Anlass im kleineren Rahmen stattfinden wird, kommt dies dem Verein ganz gelegen. Zusätzlich wird es eine Beer-Pong-Area geben. «So kann man sich beschäftigen, dies war letztes Jahr sehr beliebt», erzählt Gauch.

Auch für Verpflegung ist gesorgt. Die Fasnachtsclique bietet ein Faustbrot mit Schnitzel oder Vegi sowie Raclette-Schnitten an. Gauch ergänzt: «Das essen wir auch an der Fasnacht.» Zudem wird es selbst gebackenen Kuchen und einen Barbetrieb geben.