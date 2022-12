Niederwil «Ein absoluter Hühnerhautmoment»: Rekordzahlen und viel Herzblut am Aargauischen Musiktag Dass das Wochenende des ersten Aargauischen Musiktages nach zehn Jahren in Niederwil für eine solche Atmosphäre sorgt, überraschte die Organisatoren. Umso mehr freuten sie sich über die 44 Musikvereine, die mit mehr als 1400 Mitgliedern anreisten und bei den Wettkämpfen brillierten.

So viele Teilnehmende wie in diesem Jahr zählte der Aargauische Musiktag in Niederwil noch nie. Damit sich alle beim Paradewettkampf messen konnte, begann dieser zum ersten Mal bereits am Samstagmorgen. Mit von der Partie aus dem Freiamt: der Musikverein Lunkhofen. Alexander Wagner

Für einen Moment ist es still auf der Hauptstrasse Niederwils. Stramm stehen die einzelnen Musikantinnen und Musikanten in ihrer Formation, konzentriert sind ihre Blicke. Der Tambourmajor hebt seinen Stab und führt ihn gleichermassen elegant und gezielt durch die Luft. Das Ende des Kunststücks reicht als Zeichen. Punktgenau setzen die Trommeln ein und mit einer militärischen Anmut marschiert die Musikgesellschaft los.

Nicht minder konzentriert verfolgt Martin Meier den Auftritt vom Trottoir aus. Am heutigen Aargauischen Musiktag führt für die Musikvereine kein Weg an ihm vorbei. Meier ist Experte am traditionellen Paradewettkampf und heute für die Bewertung der Musik zuständig. Er lauscht den Blasinstrumenten und dem Rhythmus, dann setzt er seinen Kugelschreiber an und notiert eine Punktzahl.

44 Vereine aus dem ganzen Kanton Aargau und auch aus anderen Regionen marschierten an der Parade mit. Konzentration war dabei von allen Musizierenden gefordert, auch von der Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof. Alexander Wagner

«Wir teilen uns auf. Ich bin für die Musik auf der ersten Hälfte der Strecke zuständig. Danach übernimmt mein Kollege», erklärt Meier. Bei dieser Disziplin müssen die 44 Vereine aber nicht nur akustisch überzeugen. «Wir bewerten die Präsentation, die Zeichen des Tambourmajors und den Abmarsch», ergänzt Meier. Auch die Gleichmässigkeit der Schritte und das Anhalten ganz am Schluss werde begutachtet. «Alles zusammen ergibt die Endnote.»

Paraderekord in Niederwil: So viele Teilnehmende gabs noch nie

Alle zehn Jahre findet der Aargauische Musiktag in Niederwil statt - heuer ist bereits die siebte Durchführung. Doch dass sich so viele Vereine aus dem ganzen Kanton und auch einige aus anderen Regionen angemeldet haben, ist ein Novum. OK-Präsident Guido Wicki sagt: «Normalerweise startet die erste Parade am Samstagnachmittag. Zwei weitere finden jeweils am Sonntag statt. Weil es in diesem Jahr so viele Teilnehmende sind, mussten wir eine zusätzliche am Samstagmorgen einbauen.»

Dass er der Organisation dieses Anlasses mit Leib und Seele vorsteht, muss Wicki nicht erwähnen. Das wird seinen Gästen sofort klar, wenn sie ihn auf dem Festgelände sehen, über das er liebend gerne eine Führung gibt.

Er strahlt und zeigt immer wieder auf die originellen Dekorationen. «Seit Freitag vor Pfingsten wurde hier alles mit so viel Herzblut eingerichtet. Sehen sie, für diesen Kreisel wurden 20 Kubik Material hergebracht», erzählt er zur grossen Installation, die mit Blumen und überdimensional grossen Instrumenten geschmückt wurde.

«Ich glaube, einen solchen Anlass kann man nur in einem Dorf wie Niederwil auf die Beine stellen. Hier kennen sich alle und man unterstützt sich», sagt er. «Einige haben für den Aufbau extra Ferien genommen, obwohl sie nichts mit Musik am Hut haben.»

Über die Dekoration auf dem Festgeöände war das Organisationskomitee besonders stolz. Alexander Wagner

Auf dem Weg zwischen den elf Beizli hindurch, vorbei an der Hüpfburg bis zum grossen Festzelt erzählt Guido Wicki vom Eröffnungsabend, der bereits viele Menschen hergelockt habe. «Hier war alles voller Leute. Die Festbänke, die Zelte und diese Wiese hier bis zum Platz, alles war voll», erzählt er. «Es läuft so optimal, ‹meh goht nümme›», sagt er und lacht. Und doch gibt er zu, dass eines seiner persönlichen Highlights noch bevorsteht.

Wenn die Veteranen geehrt werden, ist die Hühnerhaut garantiert

«Ein absoluter Hühnerhautmoment ist immer die Ehrung der Veteranen», erzählt Wicki. Diese gelte all jenen, die seit 25, 35, 50 oder gar seit 60 Jahren Mitglied einer Musikgesellschaft sind. Dafür kommen an diesem Samstag alle Musikvereine und eine Delegation des Aargauischen Musikverbandes beim grossen Festzelt zusammen. «Es wird geklatscht, gejubelt und mit den Fähnchen geschwungen. Heute wird sogar Regierungsrat Jean-Pierre Gallati anwesend sein», so Wicki.

Vor diesem Festakt finden den ganzen Nachmittag über Konzertvorträge der einzelnen Vereine statt. Am Abend gehört die Bühne den Jungen. «Sie treten am Jugendmusik Show-Contest gegeneinander an. Das ist auch immer ein Höhepunkt», erzählt Guido Wicki.

Dass sich die insgesamt 1484 Teilnehmenden bei den einzelnen Wettkämpfen die grösste Mühe geben, um die bestmögliche Note zu erreichen, davon ist Experte Martin Meier überzeugt.

«Bis jetzt habe ich nur gute bis sehr gute Leistungen gesehen. Ich glaube das ist auch das Ziel aller, die an einem Musiktag teilnehmen», sagt er. «Ich selbst gebe meinen Leuten immer den Tipp: Ihr müsst am Ende eines solchen Anlasses in den Spiegel sehen und mit gutem Gewissen sagen können, dass ihr das Beste gegeben habt. Ganz egal wie gut die erreichte Note ist.»