Niederwil Drei Jahre nach der Einweihung liegt die Abrechnung vor: Schulhaus-Neubau kostete 0,7 Millionen mehr als budgetiert Der Um- und Neubau der Schulhäuser Riedmatt in Niederwil kostete die Gemeinde knapp 11 Millionen Franken. Der einst bewilligte Kredit wurde um rund 3,5 Prozent überschritten, wie die Schlussabrechnung nun zeigt.

Das Schulhaus Riedmatt 3 in Niederwil beherbergt die Oberstufe des Dorfes. Marc Ribolla

Der Stolz auf den Neubau des Oberstufenschulhauses Riedmatt 3 war im Mai 2019 anlässlich der Einweihung in Niederwil gross. Es sei eine architektonische Meisterleistung, gab der damalige Gemeindeammann Walter Koch an jenem Festsamstag der AZ zu Protokoll. Auch der Präsident der Baukommission, Gemeinderat Stefan Maurer, freute sich damals in der Einladung: «Niederwil darf stolz sein, ein weiteres Bauwerk sein Eigen nennen zu dürfen.»

Nebst dem Neubau für die Oberstufe wurden im gleichen Projekt auch die nebenliegenden Primarschulhäuser Riedmatt 1 und 2 umgebaut und saniert. Das Schulhausprojekt hatte aber selbstredend seinen Preis. An der entsprechenden Gemeindeversammlung vom Juni 2016 genehmigten die Anwesenden einen Verpflichtungskredit von total 10,66 Millionen Franken.

Nun kann der Gemeinderat, über drei Jahre nach der Einweihung von Riedmatt 3, die Schlussabrechnung über alle drei Gebäude präsentieren. Sie schliesst mit Gesamtkosten von 11,032 Millionen ab. Das liegt um 3,5 Prozent oder knapp 372'000 Franken über dem Kreditrahmen.

Gmeind befindet am 28. November über die Abrechnung

Wie die Gemeinde dazu ergänzend darlegt, bietet sich aufgeschlüsselt auf die einzelnen Gebäude ein unterschiedliches Bild. Der grösste Brocken des Projekts war der Neubau von Riedmatt 3, der ursprünglich mit einer Kreditsumme von 8,14 Millionen Franken veranschlagt war. Dieser Betrag wurde um 714'000 Franken oder rund 8,8 Prozent überschritten.

Das Riedmatt 3 ist dank vieler Fenster lichtdurchflutet. Marc Ribolla

Zu den Gründen der entstandenen Mehrkosten möchte Gemeindeammann Norbert Ender auf AZ-Nachfrage zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Detailliertes öffentlich bekanntgeben. «Die Ausführungen werden in der bald erscheinenden Botschaft zur nächsten Gemeindeversammlung der ganzen Bevölkerung dargelegt. Dieses Vorgehen handhabt der Gemeinderat schon länger so», sagt Ender. Die Kreditabrechnung zu den Riedmatt-Schulhäusern ist für die Gemeindeversammlung vom 28. November traktandiert.

Die Verzögerung bei der Schlussabrechnung ergab sich gemäss Ammann Ender wegen einer grösseren Handwerkerrechnung im Zusammenhang mit dem Neubau von Riedmatt 3. Dies zu klären, beanspruchte etwas Zeit. Fast so viel Zeit, wie das komplette Projekt am Ende für die reine Bauphase brauchte. Der Startschuss fiel nämlich am 27. März 2017 mit dem Spatenstich und endete mit der Einweihung im Mai 2019.

Riedmatt 1 und 2 bis zu einem Drittel günstiger

Praktisch eine Punktlandung gab es beim Schulhaus Riedmatt 1. Dort wurde der Kredit um 3792 Franken unterschritten. Ein sehr gutes Ergebnis angesichts des Kostenvoranschlags von 1,47 Millionen.

Noch krasser sieht es beim Schulhaus Riedmatt 2 aus, wo der ursprüngliche Kredit von 1,05 Millionen sogar um fast einen Drittel unterboten wurde. Der Umbau kostete die Steuerzahlenden nur noch circa 711'000 Franken.