Niederwil Die Ortsbürgergemeinde soll eine Liegenschaft für 895’000 Franken kaufen: «So kann sie sich aktiv einbringen» Der Gemeinderat beantragt der Niederwiler Ortsbürgergemeinde den Kauf einer Liegenschaft am Schulweg 1. Mit der Investition von 895’000 Franken will man sich alle Optionen offen halten, um das Niederwiler Dorfzentrum aktiv mitgestalten zu können.

Die Adresse verrät es bereits: Die Liegenschaft am Schulweg 1 liegt in unmittelbarer Nähe zur Schulanlage Riedmatt. Dort werden Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zur Oberstufe unterrichtet. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich die Turnhalle und der Fussballplatz des FC Niederwil. Auch die Gemeindeverwaltung ist bloss einen Steinwurf entfernt davon.

Die Liegenschaft am Schulweg in Niederwil soll die Ortsbürgergemeinde kaufen. Bild: Andrea Weibel

Das Haus am Schulweg, in dem zwei Wohnungen untergebracht sind, befindet sich nicht nur an einem zentralen Ort im Dorf, sondern bildet auch die Verbindung zwischen dem kulturellen Gemeindezentrum mit dem Schul- und Gemeindeareal und dem Dorfzentrum. Der Gemeinderat weist in seiner Mitteilung darauf hin, dass er rund um die heutige Bushaltestelle im Zentrum grosses Entwicklungspotenzial ortet.

Aus diesem Grund möchte er die Liegenschaft, die derzeit zum Verkauf steht, erwerben. Der Kaufpreis für das Zweifamilienhaus ist mit 895’000 Franken beziffert. Der Niederwiler Gemeinderat sieht im Kauf des Hauses eine Chance, den Entwicklungsprozess rund um das Zentrum aktiv mitzugestalten.

Die Ortsbürger sollen die Liegenschaft kaufen

Doch kaufen soll die Liegenschaft die Ortsbürgergemeinde. Gemeindeschreiber Christian Huber kommentiert diesen Entscheid wie folgt: «Bei den Ortsbürgern ist das am richtigen Ort, so können sie sich aktiv einbringen.» Bisher habe die Ortsbürgergemeinde finanzielle Erträge aus dem Forstbetrieb und der Vermietung der beiden Waldhütten gemacht.

Der Gemeinderat schreibt in seiner Mitteilung: «Mit dem Kauf dieser interessanten Liegenschaft können sich die Ortsbürger zum einen finanziell weiterentwickeln und gleichzeitig zum Wohle der Dorfgemeinschaft beitragen, indem sie eine aktive Rolle bei der Dorfentwicklung einnehmen.»

Die Niederwiler Ortsbürgerinnen und Ortsbürger werden an der ausserordentlichen Ortsbürgergemeindeversammlung am Montag, 16. Oktober, über den Kauf befinden. Nebst dem Kauf wird die Versammlung auch über einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 70’000 Franken für die Instandstellung der Wohnliegenschaft zu befinden haben.

Im Frühling wird über die Zentrumsplanung informiert

Die Gestaltung des Zentrums beschäftigt die Niederwilerinnen und Niederwiler schon seit geraumer Zeit. 2018 hiessen sie einen Planungskredit von 458’000 Franken gut, der ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für die Kantonsstrasse vorlegen soll.

An der Wintergemeindeversammlung werde der Gemeinderat unter dem Traktandum Verschiedenes zum Stand dieser Arbeiten informieren, kündigt Gemeindeschreiber Huber an. Für den Frühling kommenden Jahres ist dann eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung geplant, an der das Projekt vorgestellt wird.