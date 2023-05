Niederwil Der Verein Gnadenthal feiert den 120. Geburtstag: Zum Jubiläum werden die beiden Küchen saniert und erweitert Im Reusspark wird bald wieder gebaut und saniert: Der Verein Gnadenthal stimmt an seiner Generalversammlung am 25. Mai über einen Kredit von 4,8 Mio. Franken für den Umbau der Restaurant- und der Hauptküche ab. Daneben gibt es allen Grund zum Feiern: Der Verein wird 120 Jahre alt.

Der Umsatz des Restaurants Gnadenthal hat sich im Verlauf der letzten sechs Jahre um 1 Mio. Franken erhöht, nun muss die Küche vergrössert werden. Bild: Mathias Förster (14. 4. 2023)

Dass im Reusspark gebaut oder saniert wird, das gehört schon bald zur Gewohnheit. Nun steht eine weitere, millionenschwere Investition an, die vom Verein Gnadenthal an seiner Generalversammlung am 25. Mai zur Genehmigung vorgelegt wird.

Die Hauptküche muss dringend saniert werden. Zu den täglich 1200 Mahlzeiten für die Bewohnenden kommen noch 100 Portionen für die Mitarbeitenden und rund 50 weitere für Mahlzeitendienste in der Region. Die Küche stösst nun an ihre Grenzen, trotz Optimierungen. Letztmals wurde sie im Jahr 2006 umgebaut. Aus finanziellen und logistischen Überlegungen verzichtete man bisher auf eine Vergrösserung.

Nun müssen Geräte ersetzt, die Kühlräume und das Lüftungs- und Transportsystem erneuert und Böden und Wände angepasst werden. Die Restaurantküche, die 2017 mit einem Anbau erweitert wurde, braucht bereits wieder mehr Kapazitäten. Und auch für das Restaurant Gnadenthal gilt dasselbe. Der Umsatz hat sich im Vergleich zu 2017 um 1 Mio. Franken erhöht. Nun will man die Abläufe den gestiegenen Produktionsmengen anpassen und die Küche erweitern.

Dieses Jahr kann der Verein Gnadenthal das 120-Jahr-Jubiläum feiern. Bild: Sandra Ardizzone (16. 5. 2022)

Der entsprechende Kreditantrag, welchen der Vorstand der Versammlung unterbreitet, beträgt 4,8 Mio. Franken. In dieser Summe eingerechnet ist auch die Umstellung des Wassersystems auf sämtlichen Wohnbereichen. Bisher wurde das Trinkwasser in Flaschen geliefert. Neu soll ein umweltfreundliches System installiert werden, das die Kohlensäure direkt ins Wasser einleitet und somit keine Flaschen mehr nötig werden.

Kaspar Schild tritt aus dem Vorstand zurück

An der Jubiläums-GV, der Verein kann den 120. Geburtstag feiern, gibt es auch eine Rochade im Vorstand zu verkünden. Nach 20 Jahren im Vorstand verabschiedet sich der Arzt Kaspar Schild aus dem Gremium. An seiner Stelle stellt sich ein Altbekannter zur Verfügung. Der Waltenschwiler Arzt René Kuhn wird das Ressort Pflege und Medizin übernehmen. Kuhn war bis Ende 2022 als Chefarzt und Geriater im Reusspark tätig.

Ein Blick in die Rechnung zeigt, dass sich der gesamte Betriebsertrag auf 39,584 Mio. Franken beläuft. Mehr zu diesen Zahlen und weitere Informationen zum Betrieb werden an der Generalversammlung preisgegeben. Es lohnt sich aber jetzt schon, einen Blick in den Jahresbericht zu werfen. Er steht unter dem Titel «Geschichten von der Reusspark Familie» und lässt die Lesenden teilhaben an den grossen und kleinen Glücksmomenten der Menschen, die im Reusspark leben oder arbeiten.