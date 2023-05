Niederwil «Der Reusspark hat wieder Fahrt aufgenommen»: Zum 120. Geburtstag blickt der Verein auf ein erfolgreiches Jahr Es gab öffentliche Kritik und Wechsel im Vorstand. Trotzdem hat der Verein Gnadenthal auch sein 120. Jahr gut gemeistert und kann nun ein Jubiläum feiern. An der Generalversammlung wurde ein Kredit von 4,8 Millionen genehmigt und Kaspar Schild zum Ehrenmitglied ernannt.

An der 120. Generalversammlung des Vereins Gnadenthal wurde Kaspar Schild (rechts) nach 20 Jahren aus dem Vorstand verabschiedet und zum Ehrenmitglied gewählt. Präsident Kurt Notter gratuliert ihm. Bild: Melanie Burgener

Den aufmerksamen Vereinsmitgliedern ist es am Donnerstagabend bereits beim Betreten des Reussparks aufgefallen. Irgendetwas ist anders. Der Empfang wirkt heller, moderner. Die Blumen an den Glasfronten strahlen Freundlichkeit aus.

Tatsächlich war der Eingangsbereich eines der vielen Projekte, denen sich der Verein Gnadenthal 2022 angenommen hat. «Der Empfang ist in die Jahre gekommen und musste dem neuen Zeitgeist angepasst werden», führte Vereinspräsident Kurt Notter anlässlich der 120. Generalversammlung aus.

Zur Feier dieses 120-Jahr-Jubiläums des Vereins warfen Notter und Reussparkdirektor Urs Bosisio einen Blick in die Vergangenheit. Dabei betonen sie, dass sowohl bauliche Massnahmen als auch zeitgeistliche Veränderungen im Gnadenthal keine Seltenheit sind. Sie prägten die Geschichte vom Verein als auch jene der Pflegeinstitution.

Was der Vorstand 1975 von der ersten Frau im Gremium hielt

Während fast 100 Jahren führten die Ingebohler Schwestern den Reusspark, damals unter dem Namen Pflegeanstalt Gnadenthal. Eine von ihnen, Oberin Camilla Castelberg, leistete bereits damals Pionierarbeit. 1961 eröffnete sie hier die erste Krankenpflegeschule des Kantons und damit die vierte der Schweiz.

Was den Frauenanteil in Gremien betrifft, kam der Fortschritt des Vereins Gnadenthal, der am 31. März 1903 gegründet wurde, erst 14 Jahre später. 1975, kurz nach Einführung des Frauenstimmrechts, wählte der Verein sein erstes weibliches Vorstandsmitglied. Einige Männer hatten damit Mühe.

Notter zitiert den damaligen Aktuar, Pfarrer Theophil Wicki: «Eine Frau in einem Gremium von Männern fühlt sich verloren – der Vorstand braucht dynamische Vorstandsmitglieder!» Heute ist das kein Thema mehr. Immerhin sind zwei der sieben Mitglieder Frauen.

Neue Unternehmensstrategie treibt die Institution voran

Im vergangenen Jahr haben Vorstand und Direktion nicht nur bauliche Veränderungen vorangetrieben. Sie mussten sich personellen und strategischen Herausforderungen stellen. Die Wahl des ehemaligen Präsidenten zum Direktor stiess auf heftige Kritik.

Reusspark-Direktor Urs Bosisio wird mittlerweile von den Mitgliedern geschätzt. Bild: Melanie Burgener

Nun scheint es, als ob sich die Stimmung gebessert hätte. Bosisio habe gemeinsam mit der Geschäftsleitung den Reusspark im letzten Jahr wieder auf Kurs gebracht, so Notter. Auch eine Stimme aus dem Publikum lobte: «Der Reusspark hat wieder Fahrt aufgenommen. Ihr habt das super gemacht.»

Unter anderem wurde die Unternehmensstrategie überarbeitet. «Wir haben Handlungsfelder skizziert, uns Ziele und Massnahmen vorgenommen. Nun sind wir aktiv daran, diese umzusetzen», betonte Kurt Notter.

Der Reusspark: vom Aschenputtel zur Perle

Die Weichen für die Umsetzung der neuen Strategie stellten die Verantwortlichen, indem sie 2022 das Organigramm überarbeiteten. «Wir haben eine Geschäftsleitung gebildet, in der jedes Mitglied eine Stimme hat», erklärte Bosisio.

So entscheidet nicht mehr nur die Direktion alleine, sondern auch die leitenden Personen aus den verschiedenen Abteilungen. Auch im Vorstand gab es zwei Änderungen: Walter Koch, ehemaliger Gemeindeammann von Niederwil, und Rolf Kaspar wurden Teil des Gremiums.

René Kuhn (links) wurde neu in den Vorstand gewählt. Kurt Notter darf sein Amt als Präsident eine weitere Amtsperiode behalten. Bild: Melanie Burgener

Am Donnerstagabend verabschiedeten die Anwesenden Kaspar Schild. Nach 20 Jahren verlässt der Arzt den Vorstand. Als Dank für sein Engagement wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. «Ich habe erlebt, wie der Reusspark vom Aschenputtel zur Perle geworden ist», blickt der geehrte zurück. An seine Stelle wurde René Kuhn gewählt, der bis Ende 2022 Chefarzt und Geriater im Reusspark war.

Zum ersten Mal schwarze Zahlen fürs Restaurant Gnadenthal

Finanziell konnte Urs Bosisio ebenfalls positive Nachrichten überbringen. Besonders fürs Restaurant Gnadenthal lief es gut. Dieses konnte 2022 erstmals schwarze Zahlen schreiben. Im Vergleich zu 2017 hat sich der Umsatz um eine Million Franken erhöht. Diese gesteigerte Kapazität verlangt nun nach Anpassungen in der Küche. Letztere muss auch im Hauptgebäude saniert werden.

Beide Küchen stossen an ihre Grenzen. Es müssen Geräte ersetzt, die Kühlräume und das Lüftungs- und Transportsystem erneuert werden. Zusätzlich wird neu ein umweltfreundliches Wassersystem auf sämtlichen Wohnbereichen die Kohlensäure direkt ins Waser leiten, damit keine Flaschen mehr nötig sind. Das ganze Vorhaben kostet 4,8 Millionen Franken. Diesem Kreditantrag stimmten die 210 anwesenden Vereinsmitgliedern einstimmig zu.