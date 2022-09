Niederwil Der Reusspark feiert seine über 200 freiwilligen Helfenden – sie sind teilweise schon über 80 Jahre alt Für das Pflegeheim im Gnadenthal in Niederwil ist die Freiwilligenarbeit sehr wichtig. Einige Menschen sind auch mit über 80 Jahren noch engagiert.

Die 84-jährige Elisabeth Fischer (links) und die 77-jährige Regina Engel leisten seit Jahrzehnten freiwillige Arbeit im Reusspark. zvg

Als Dankeschön an die Freiwilligen für all die vielen Stunden, mit denen sie den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner bereichern, lud der Reusspark am Donnerstagabend zu einem Fest. Rund 200 Personen folgten der Einladung der Gnadenthaler Pflegeinstitution.

«Freiwilligenarbeit war schon immer ein wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur», sagt Urs Bosisio, Direktor des Reussparks. «Gerade im Hinblick auf den Pflegefachkräftemangel, sind unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer, die in der Betreuung arbeiten, eine wichtige Stütze für unsere Pflege.» Die Freiwilligen gehören zur Reusspark-Familie, sagt Bosisio weiter. Und:

«Deshalb sind sie auch an unserem Personalfest dabei. Zusätzlich machen wir alle zwei Jahre ein Freiwilligenfest als Ausdruck unserer Wertschätzung und als Dank.»

Ein Stück Zeit geben und Dankbarkeit bekommen

Die Tätigkeitsfelder der Freiwilligen, die im Reusspark arbeiten, sind vielfältig: in der Parkanlage spazieren gehen, angeregte Diskussionen führen, Ausflüge begleiten, beim Tanzcafé das Tanzbein mit den Bewohnenden schwingen, spielen, singen oder einfach nur zuhören. Freiwillige geben ein Stück ihrer kostbaren Zeit und bekommen Dankbarkeit zurück.

«Ich habe viel gelernt über die Krankheit Alzheimer» sagt die 84-jährige Regina Engel, die seit 30 Jahren Freiwilligenarbeit leistet. Einmal pro Woche kommt sie in den Reusspark. Kennengelernt hat sie das Pflegezentrum durch ihren Vater, der selbst hier gepflegt wurde.

Die Institution bedankt sich regelmässig mit einem Fest für alle Freiwilligen, wie hier am Donnerstagabend. zvg

Nachdem er starb, besuchte Regina Engel weiterhin seinen Zimmernachbarn und begann als Freiwillige im Besuchsdienst. Besonders in Erinnerung bleiben ihr die Besuche bei einer Bewohnerin, die gerne französisch sprach.

Bei jedem Besuch sangen sie gemeinsam französische Lieder. Als sie im Sterben lag, verbrachte Regina Engel die Nacht bei ihr. «Mit einem französischen Lied, welches sie mitgesummt hat, ist sie friedlich eingeschlafen.» Regina Engel sagt: «In all den Jahren konnte ich an vielen Weiterbildungen und lehrreichen Supervisionen teilnehmen.»

Mit 80 wollte Regina Engel aufhören, nun mit beinahe 84 Jahre ist sie immer noch im Einsatz. «Unsere Arbeit wird vom Reusspark sehr geschätzt.»

«Die Bewohnenden geben mir viel zurück»

Die 77-jährige Elisabeth Fischer ist bereits 36 Jahre als Freiwillige tätig. Zweimal im Monat verbringt sie einen Nachmittag mit den Bewohnenden im geschützten Spaziergarten. «Die Bewohnenden geben mir viel zurück» sagt sie mit einem einnehmenden Lächeln.

Gerade kürzlich war sie mit einer Bewohnerin Blumen anschauen, da sagte die Bewohnerin plötzlich: «Aber sie kommen doch wieder?» So fing auch alles an mit ihrer Freiwilligenarbeit. Eigentlich hätte es ein einzelner Ausflug sein sollen.

Elisabeth Fischer war im Samariterverein. Dieser wollte im Jahr der Behinderten etwas Gutes tun. Mit Privatautos wurden Bewohnerinnen und Bewohner abgeholt und zur Waldhütte Uezwil gebracht. Bei der Rückfahrt wollten die drei Fahrgäste nicht mehr aussteigen. Erst als Elisabeth Fischer ihnen versprach, dass sie sie besuchen wird, sind sie ausgestiegen. Dieses Versprechen hat sie eingelöst. Seither hilft sie regelmässig im Reusspark. (az)