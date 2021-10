Niederwil Asylunterkunft kann gebaut werden: Dorf lehnt das Referendum mit 63,3 Prozent der Stimmen ab Die Asylsuchenden in Niederwil brauchen eine neue Unterkunft. Nun darf diese gebaut werden. 63,3 Prozent der Urnengänger haben dem zugestimmt. Das Referendumskomitee, das vor allem auf die Kosten pochte, ist gescheitert.

Die Urnenabstimmung hat es bestätigt: An der Hubelstrasse 18 darf eine zweistöckige Asylunterkunft gebaut werden. Andrea Weibel (20.5.2021)

Der Niederwiler Gemeinderat ist sehr froh, endlich findet eine jahrelange Suche ein Ende: Die neue zweistöckige Asylunterkunft darf an der Hubelstrasse 18 gebaut werden. Das wurde am Sonntag mit 568 Ja- gegen 329 Nein-Stimmen an der Urne entschieden.

Gemeindeammann Walter Koch hält fest: «Uns freut das natürlich sehr. Insbesondere ist schön, dass die Stimmbeteiligung mit 47,3 Prozent hoch war.» Auch ist der Gemeinderat glücklich über das deutliche Resultat. «An der Gemeindeversammlung im Juni waren fast drei Viertel der Anwesenden dafür, jetzt an der Urne waren es rund zwei Drittel, also ein bisschen weniger. Dennoch ist die Zustimmung sehr deutlich», sagt Koch.

Nicht alle, die das Referendum unterzeichneten, stimmten Nein

Was den Ammann überrascht hat: Das Referendum gegen die Asylunterkunft, das im August zustande kam, wurde damals von 452 Personen unterschrieben. An der jetzigen Abstimmung legten aber nur 329 Niederwilerinnen und Niederwiler ein Nein in die Urne. «Entweder gingen die anderen Unterzeichnenden also gar nicht abstimmen oder haben sich wieder umentschieden.»

Die Leserbriefe, die in den vergangenen zwei Monaten fast täglich an die AZ-Redaktion geschickt wurden und in der Zeitung erschienen, haben die Stimmung im Dorf also relativ gut abgebildet. Niederwil braucht eine neue Lösung für die Unterbringung der elf zugewiesenen Asylbewerber. Diese darf nun gebaut werden. Ammann Walter Koch sagt: «Ich gehe davon aus, dass die Unterkunft im Herbst einzugsbereit sein sollte.»

Wenn das Dorf nicht plötzlich viel mehr Asylsuchende aufnehmen muss, sollte diese Lösung nun mindestens für die nächsten 35 Jahre gelten. So lange kann die Gemeinde das Grundstück nämlich im Baurecht vom Verein Gnadenthal benützen - und auch eine Verlängerung ist nicht ausgeschlossen.