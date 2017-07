Angst hat sie nicht, auch nicht, wenn das Wetter nicht so schön ist wie bei meinem Besuch, sondern verhangen, regnerisch oder neblig. Aber es brauche die richtige Voraussetzung, dieser Einsamkeit ihre schönen Seiten abgewinnen zu können. «Das Leben hier ist nicht für jeden», räumt sie ein. Kein Netz und somit auch keine Verbindung fürs Handy? Das stört sie nicht. Kein schnelles Internet? «Ich brauche es nicht.» Die Sakristanin hat hier alles, was sie sich wünscht: die Gemeinschaft mit Gott, eine wichtige Aufgabe mit bereichernden Kontakten, die Stille und eine schöne Natur. Ein Foto von sich will sie auf keinen Fall in der Zeitung sehen. «Wichtig hier bin nicht ich.»

Die Kapelle im Jonental gilt als der bedeutendste Marienwallfahrtsort im Kanton Aargau. Sie ist eine Oase der Stille, ein beliebter Ort der Besinnung mit Pilgerbrunnen und wird gerne auch für Trauungen gewählt. Man vermutet, dass sich bereits im 14. Jahrhundert eine Kapelle im Jonental befunden hat, schriftlich erwähnt wird diese hingegen erstmals 1521.

Der Legende nach soll ein Hirte, der einer verirrten Ziege nachstieg, hier eingeschlafen sein und von einem festlichen Gottesdienst geträumt haben. Als er aufwachte, fand er neben sich das Bild der gnadenvollen Gottesmutter, das er geträumt hatte. Bauern, die ihn gesucht hatten, führten ihn und das Bild ins Dorf zurück. Auf der Anhöhe oberhalb der Stelle, wo der Hirte das Bild gefunden hatte, wollte man ein Kirchlein bauen. Immer wieder wurden aber die Mauern über Nacht von unsichtbarer Hand ins Tobel geworfen. Ein Einsiedler riet, die Kapelle an jener Stelle zu bauen, wo das Bild gefunden wurde. Die Arbeiten wurden nicht mehr gestört und in kurzer Zeit war das Werk vollendet.

Der Blick für das Wesentliche

Auf dem Weg dahin komme ich an einem sehr schön gelegenen Bauernhof vorbei. Auf einem Feld ziehen zwei junge Menschen Rüebli aus dem Boden. Sie schwatzen und lachen fröhlich. Der Hürlimann-Traktor riecht nach Diesel, ein Geruch, der irgendwie anheimelt. Die Luft flimmert, das satte Grün der umliegenden Wälder schmeichelt dem Auge, Vogelgezwitscher verwöhnt das Ohr. Hier, denke ich, schlechter Milchpreis hin, harte Arbeit her, spürt man eine Lebensqualität, die viele längst verloren haben. Pilgern öffnet den Blick für Wesentliches.