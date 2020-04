Nicht nur «Schrottgöppel»: Regionalpolizei sammelt auch herrenlose E-Bikes ein

Das Velo ist ein beliebtes Verkehrsmittel besonders für kurze Strecken. Viele Leute besitzen ein eigenes und kümmern sich auch dementsprechend darum. Deshalb ist eine Zahl im Jahresbericht der Regionalpolizei Wohlen erstaunlich.

Dort heisst es, dass 2019 rund 150 herrenlose Velos im Vertragsgebiet eingesammelt worden sind. Und weiter: «Nur ein kleiner Teil davon konnte wieder an die ursprünglichen Halter ausgehändigt werden. Vielmals werden diese nicht als gestohlen gemeldet oder die Halter können den Eigentumsnachweis nicht erbringen.»

Dies bedeutet, dass im Schnitt alle zwei bis drei Tage ein Velo von seinem Besitzer stehen gelassen oder «vergessen» wird. Oder schlimmstenfalls von einem Dieb entwendet wird.

SBB sammeln selbst Velos ein

«Die jährlichen Zahlen bewegen sich immer etwa im gleichen Rahmen. Wenn uns jemand meldet, dass ein Velo längere Zeit herumsteht, holen wir es ab», sagt Marco Veil, Chef der Repol Wohlen. Ein eigentlicher Hotspot existiert nicht. Die Fahrräder stehen überall herum.

Nicht dazugezählt sind bei den erwähnten 150 übrigens die Velos am Bahnhof. «Die SBB sammeln und entsorgen selber zwei- bis dreimal jährlich auf ihrem Areal», erklärt Veil.

A propos entsorgen. Was passiert mit den eingesammelten Velos? Sie werden in einem Lagerraum abgestellt. «Je nach Zustand bewahren wir sie zwischen einem und sechs Monate auf. Wir haben auch schon E-Bikes bei uns gehabt», sagt der Repol-Chef. Ein aktueller Blick ins Lager zeigt, dass es keineswegs nur «Schrottgöppel» sind. Teilweise sehen die Velos aus wie frisch aus der Fabrik.

Aussichtslos Besitzer zu finden

Die Aufgabe der Polizei ist es, die Halter ausfindig zu machen. Das Velo wird ins Fahndungsregister eingetragen und abgeklärt, ob eine Verlustanzeige vorhanden ist. Trotzdem: Seit der Abschaffung der Velovignette ist es für die Polizei praktisch aussichtslos, einen Besitzer zu identifizieren.

«Das Problem ist, dass sich bei einem Kauf niemand mehr die Rahmennummer notiert. Wird ein Velo in Wohlen als gestohlen gemeldet, aber in Lenzburg gefunden, kann es unmöglich zugeordnet werden», erklärt Marco Veil die Situation. Für den langjährigen Polizisten ist klar, weshalb viele Leute so nachlässig damit umgehen: «Die Versicherung zahlt heutzutage viel zu schnell.»

Wenn alles nichts fruchtet, werden die Velos verwertet. Die kaputten landen im Altmetall, die einwandfreien werden teilweise von gemeinnützigen Organisationen abgeholt und nach Afrika oder Osteuropa geschickt.

So geht beispielsweise auch die Regionalpolizei Bremgarten vor, die ebenfalls rund 150 Velos im Jahr einsammelt. Etwas weniger sind es laut Auskunft bei der Regionalpolizei Muri. Rund 120 wurden im vergangenen Jahr dort eingesammelt.