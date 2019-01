Natürlich kann man auch mehr als eine Doppelstunde buchen. Unter dem Strich muss das neue Angebot für die Spitex einfach kostendeckend sein. Verdienen will sie daran nicht, sondern konkurrenzfähig bleiben. Das grosse Plus von Spitex + ist die Zeit, die Angehörige von Pflegebedürftigen oder auch alleinlebende Menschen von der Spitex Bremgarten Eggenwil Zufikon erhalten. Das neue, ergänzende Leistungsangebot ist vorerst als Pilotprojekt in den Dienstleistungskatalog der Pflegeprofis an der Reuss aufgenommen. «Nach eineinhalb Jahren entscheidet dann der Vorstand, ob Spitex + ein fester Bestandteil unseres Angebots wird. Von da an können auch Menschen von Spitex + profitieren, die noch nicht Klienten von uns sind», erklärte Vorstandsmitglied Barbara Tellenbach an der gestrigen Medienorientierung.

Vorstandspräsident Andreas Bernauer ist stolz, dass die Spitex Bremgarten mit Spitex + ein «Angebot aus einer Hand» machen kann, das Vorbild für die Spitexstützpunkte der ganzen Region sein kann. Vier von 32 Spitexmitarbeitern leisten die Pionierarbeit, alle anderen unterstützen sie dabei.