Mit der Artikelserie «Ein Winter mit Frau Bräm» in der AZ gewährte Maira Bräm über vier Monate hinweg Einblick in ihr ziemlich schräges Leben, wie sie mit ihrem Mann Hans ohne Strom und Heizung lebte und immer wieder in den Clinch mit der Obrigkeit kam. Gelegenheit, nochmals in unveröffentlichten Aufzeichnungen zu kramen.

Frau Bräm hatte die Angewohnheit, Notizen zum Tag zu machen.

Am 30. Dezember 2002, 02.38 Uhr, schrieb sie: «Aus Sicht der Eltern war ich ein schrecklicher Goof, und das bin ich mit Wonne heute noch (mit 66 Jahren)». Und am 6. Oktober 2002: «Wenn wir Gäste haben, ist unser Service wie bei einem Fünf-Sterne-Clochard: Plastik-Geschirr und Gläser, kein Komfort, gutes Essen, eventuell auf einem Stein oder feuchten Holzbalken sitzend, mitten im Regen oder bei Temperaturen unter Null. Das Komische dabei ist, dass das den Leuten gefällt und sie wieder kommen wollen, obwohl wir sie mit unserer Methode davon abhalten möchten».

Gemütlich war es in ihrem zerfallenden Haus tatsächlich nicht und im Winter vor allem bitterkalt. Frau Bräm aber hatte eine andere Sicht der Dinge: «Reiche Leute, die sich keine glitzernden Eisblumen an den Fenstern leisten können, brauchen als Ersatz funkelnde Diamanten», hielt sie am 9. Januar 2003 um 7.20 Uhr fest.

Frau Bräm hatte Krebs. «Ich bin im Prinzip nicht traurig, ich muss nur in diesem Moment weinen». Maira Bräm starb am 4. Mai 2008 mit 72 Jahren. (es)