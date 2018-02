Für die Umsetzung des neuen Führungsmodells auf der Gemeindeverwaltung Wohlen hat der Einwohnerrat zusätzliche Stellen bewilligt.

Die operative Umsetzung des Konzepts läuft und die ausgeschriebenen Stellen in den Bereichen Geschäftsleitung/Stabsdienste, Gesellschaft, Kultur und Sport sowie Planung, Bau und Umwelt konnten erfolgreich besetzt werden.

Dreifach-Funktion

Gleich in drei Hauptfunktionen tätig sein wird Caroline Wiederkehr, die als neue Mitarbeiterin für den Bereich Geschäftsleitung/Stabsdienste gewonnen werden konnte. Die Stabsdienste unterstützen die Geschäftsleitung unter anderem bei den Aufgaben Personalwesen, Kommunikation und Standortmarketing.

Caroline Wiederkehr kann für alle diese Gebiete eine fundierte Ausbildung und Erfahrung vorweisen. In ihrem neuen Job wird sie ab 1. Mai mit einem Pensum von 80% tätig sein, zur Einarbeitung jedoch bereits ab März 20% auf der Gemeindeverwaltung Wohlen arbeiten.

Zurzeit ist sie beim Regionalverband zofingenregio als Verantwortliche für die Kommunikation angestellt. Dort war sie auch als Projektleiterin Standortmarketing tätig.

Caroline Wiederkehr verfügt neben profunden Kenntnissen und Ausbildungen in den Sparten Kommunikation und Standortmarketing auch über den eidgenössischen Fachausweis als Personalfachfrau.

Neue Abteilung geschaffen

Mit der Schaffung der Abteilung Gesellschaft, Kultur und Sport will man in Wohlen dem Umstand Rechnung tragen, dass gesellschaftliche Themen wie Gesundheit, Alter, Jugend, Kinderbetreuung und Integration an Bedeutung gewonnen haben. Diese komplexe Thematik aktiv bewirtschaften wird künftig Rolf Kromer, der dieser neuen Abteilung als Leiter vorstehen wird. Kromer wird am 1. Juni mit einem Pensum von 80% starteb.