Neuer Kreisel bei Kreuzung Aargauer- und Zentralstrasse: Mächtige Platane bleibt Wohlen erhalten

Auf der Fahrt durch Wohlen wird man mittlerweile fast an jeder grösseren Kreuzung von einem Kreisel abgebremst. Nun soll ein weiterer vom Bahnhof her Richtung Villmergen hinzukommen. Wo sich Aargauer- und Zentralstrasse treffen, plant der Kanton im Bauprogramm 2021 einen Kreisel. Denn die Verzweigung ist mit der Dreiecksanordnung und dem Spickel nicht ideal. Gerade in Spitzenzeiten ist das Abbiegen auf der Aargauerstrasse vom Bahnhof her nach Villmergen schwierig. Auch die Busse sind dort oft auf Goodwill der Lenker auf der Zentralstrasse angewiesen.

Das Projekt sei auf Begehren der Gemeinde Wohlen ausgearbeitet worden. Diese plant die Sanierung und den Umbau der Alten Bahnhofstrasse, weshalb während der Bauzeit der Verkehr über diese Kreuzung fliesst. Mit dem Kreisel wird der Verkehrsfluss für die Autos und Busse vereinfacht.

Es soll ein provisorischer Kreisel sein, ausgelegt auf zehn Jahre

Thomas Meile, Projektleiter beim kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt, erklärt: «Es wird sich um einen provisorischen Kreisel handeln, der auf zehn Jahre Dauer ausgelegt ist. Wir können ihn auf rund 85 bis 90 Prozent der bereits bestehenden Strassenfläche einrichten.»