Gesteuert von diesen Überlegungen haben die Parkhausaktionäre an ihrer letzten Generalversammlung beschlossen, im 1. Untergeschoss des Parkhauses Obertor XXL-Parkfelder anzubieten. Diese sind gute drei Meter breit und ermöglichen es so, das Auto so zu platzieren, dass genügend Abstand zum Parknachbarn und zu den flankierenden Säulen bleibt.

Das Parksystem, das in Zusammenarbeit mit der Digitalparking AG Dietikon entstand, wird heute noch getestet und nimmt morgen seinen definitiven Betrieb auf. Kameras an der Ein- und Ausfahrt des Parkhauses erkennen die Nummernschilder und erfassen diese zusammen mit dem Code auf dem Ticket des Parkautomaten. Auch an der Ein- und Ausfahrt des XXL-Parkgeschosses sind Kameras angebracht, welche erkennen, ob ein eingefahrenes Auto nur durchgefahren ist oder tatsächlich auf einem XXL-Parkplatz stationiert wurde. Das ist insofern wichtig, als das XXL-Parken schon ab der ersten Stunde zwei Franken und für jede weitere kostet 70 Rappen pro Viertelstunde. Auf den übrigen drei Parkgeschossen gelten aber immer noch die gewohnten Tarife: die erste Stunde ist gratis, jede weitere kostet zwei Franken, abgerechnet in Viertelstundeneinheiten zu 50 Rappen.

Wo bisher drei Wagen zwischen zwei Säulen Platz fanden, sind es neu nur noch zwei. Wenn die Rechnung der Parkhausbetreiber aufgeht, dann wird das neue Angebot mehr Automobilisten ins Parkhaus locken und diese werden mit ihren Parkgeldern dafür sorgen, dass die Einrichtungskosten des XXL-Systems von zwischen 30'000 und 50'000 Franken im Laufe der Zeit auch wieder eingefahren werden. «Irgendwann wird es dann vielleicht auch dafür reichen, die Farbschäden und Kratzer an den Säulen auszubessern, bemerkte Polizist Reto Lorenzi anlässlich der heutigen Pressekonferenz vor Ort. Lorenzi amtet als Betriebsleiter des Parkhauses Obertor.