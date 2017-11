«Wir sind jedes Jahr sehr gespannt, ob und wie unser Programm bei den Leuten ankommt. Aber auch diesmal haben wir sehr gutes Feedback bekommen.» Das Regie-Team Marie-Josée Gauthier und Sylvain Lafortune hat einen grossen Teil zu diesem Erfolg beigetragen, «aber auch die Artisten waren sehr motiviert – und auch ausserhalb der Manege sind sie alle sehr angenehme Menschen, das macht sehr viel aus», so Muntwyler.

Einen Wermutstropfen gibt es: Diese Saison musste der Zirkus einen Unfall verzeichnen. Ein Artist verletzte sich schwer während einer Vorstellung am Knie und fällt den Rest der Saison aus. Abgesehen davon sei die dritte verkürzte Saison, bei der von Anfang August bis Ende November nur noch neun Gastspielorte auf dem Programm standen, sehr gut gelaufen.

Idee aus schönen Erinnerungen

Was die Monti-Fans wohl aber noch mehr interessieren wird, ist der Ausblick auf die kommende Saison. So viel vorab: Die Idee des neuen Regieteams ist aus guten alten Erinnerungen an den bekannten Wohler Zirkus entstanden. 2003 hatte Christian Vetsch gerade die Dimitri-Schule abgeschlossen, als er sich ein Engagement als Clown beim Circus Monti ergattern konnte.

«Ich habe diese Zeit, als wir mit den Wohnwagen durchs Land gezogen sind, so sehr in meinem Kopf und im Herzen behalten, dass in mir irgendwann die Idee gewachsen ist, dieses Zusammenleben rund um die Manege herum für einmal ins Zentrum zu stellen.»

Vor einem Jahr hat er dann erstmals mit der ehemaligen Tänzerin und heutigen Tanzpädagogin und freischaffenden Choreografin Sabine Schindler bei einem Stück Regie geführt. Ihr hat er von dieser Idee erzählt, und sie war begeistert. «Es ist wie eine WG», fand sie. Und so entstanden die ersten Fantasien zur «WG Monti».