Neue Saison mit vielen Highlights: Studenten und Rentner gucken günstiger

Am Donnerstag eröffnet der Filmclub Bremgarten seine neue Saison mit «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse». Der Schweizer Kinohit von Regisseur Michael Steiner wurde in fünf Kategorien für den Schweizer Filmpreis nominiert. Für sein herausragendes Schauspiel als jungen Juden auf amourösen Abwegen ergatterte Hauptdarsteller Joel Basman den begehrten Filmpreis.

Weitere Highlights in der ersten Saisonhälfte sind «Shoplifters», «Astrid», «Breathe», «A Star Is Born» (wird wegen des Christkindlimarkts am Mittwoch, 4. Dezember gezeigt), «At Eternitys Gate» sowie der Schweizer Dokumentarfilm «#Female Pleasure», der sich um die hochaktuellen Themen Diskriminierung, Frauenhass und sexualisierte Gewalt dreht.

Mit der US-Kriminalkomödie «BlacKkKlansman» geht der Filmclub am 20. Februar 2020 fulminant in die zweite Saisonhälfte über. Es folgen die Streifen «Der Junge muss an die frische Luft», «Bohemian Rhapsody» und «Le Grand Bain» ehe die Saison mit dem Drama «Disobedience» Ende März zu Ende geht. Wie in den vergangenen Jahren kommen auch die kleinen Kinofans auf ihre Kosten.

Spezieller Film zu Ehren des Weltfrauentags