Neue Brandserie: Der Feuerteufel vom August ist wieder auf freiem Fuss

Schon am Montagabend hat die Polizei den 22-jährigen Schweizer vorläufig festgenommen, der im August eine Brandserie in Merenschwand gelegt und gestanden hat. Er war seit November wieder auf freiem Fuss.

Am Sonntag brannte in Merenschwand der älteste Haus bis auf die Grundmauern nieder . Dort ist es laut der Polizei schwierig, die Brandursache zu ermitteln. Die beiden Brände vom Montagabend – einen Holzbank vor einem Wohnhaus sowie ein ehemaliger Stall – sind aber durch Brandstifter gelegt worden.

Nun teilt die Staatsanwaltschaft auf Anfrage der AZ jedoch mit, dass sie ihn nach 24 Stunden wieder gehen lassen musste: «Wir haben keine Hinweise darauf, dass er mit den aktuellen Bränden etwas zu tun hat. Er befindet sich wieder auf freiem Fuss», schreibt Fiona Strebel, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft.

Ebenso sieht es bei seiner 17-jährigen Freundin aus, die im August mit ihm zusammen für die drei Brände verantwortlich war. «Auch in Bezug auf die Jugendliche haben wir keine Hinweise», bestätigt Strebel.

Verdächtiges sofort an 117 melden

«Die Ermittlungen gegen unbekannte Täterschaft laufen intensiv weiter», heisst es seitens der Staatsanwaltschaft. Das bestätigt Roland Pfister, Mediensprecher der Kantonspolizei: «Uns ist bewusst, dass so schwere Delikte Unsicherheiten in der Bevölkerung auslösen können. Die Gemeindebehörden, Kantons- und Regionalpolizei stehen in engem Kontakt. Die Polizei hat bereits seit Dienstag ihre Präsenz in der Gemeinde durch vermehrte Patrouillen erhöht.»

Sie seien aber auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen: «Wenn jemandem etwas Verdächtiges auffallen sollte, dann soll er oder sie möglichst sofort den Polizeinotruf 117 wählen. Lieber einmal zu viel als zu wenig», betont Pfister.