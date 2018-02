Petra Bichsel ist Vollblutfasnächtlerin – die einzige in ihrer Familie. Mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen lebt die Villmergerin heute in Dottikon. Zurzeit ist jedoch nur einer der beiden Jungs zu Hause.

Der andere, Noah, feiert am anderen Ende der Welt gerade Karneval. Dass ihr Sohn, der eigentlich nicht viel mit Fasnacht am Hut hat, in Ecuador zum Karneval-Fan geworden ist, kommt für die Heiden-Chefin nicht ganz unerwartet: «Austauschschüler wollen doch immer möglichst alles erleben.»

Im Rahmen des Schüleraustausches hat ihre Familie einen tschechischen Schüler für ein Jahr aufgenommen. Der 17-Jährige sei von einem Umzug zum nächsten gerannt und habe etliche Bälle besucht.

«Er war in Niederwil am Ball, am nächsten Tag ist er weiter an den Urknall und von dort aus direkt zur Schule. Er wollte das volle Fasnachtsprogramm. Schliesslich habe er nur einmal die Chance, die Schweizer Fasnacht zu erleben», erzählt Bichsel lachend. Ähnlich müsse es auch ihrem Sohn gehen, wie sie sich vorstellt.

Phasenweise Fasnächtler

«Er war nie ein Junge, der sich gerne verkleidet hat. Im Primarschulalter machte er dann plötzlich an Umzügen mit.»

Danach hätte er das Interesse jedoch schnell wieder verloren. «Zuerst dachte ich, er wolle einfach nicht mehr mit mir mitlaufen. Als dann seine Freunde anfingen, an Fasnachtsbälle zu gehen, und er nicht mitging, wurde mir aber klar, dass es nicht sein Ding ist.»

Umso mehr freut sie sich darüber, dass ihr Ältester seinen einjährigen Sprachaufenthalt in der Karnevalshochburg Ecuadors verbringt, auch wenn er das erst nach dem Buchen herausgefunden hat. «Keiner von uns wusste über den Karneval in Guaranda Bescheid.

Sein Gotti hat kurz vor seiner Abreise die Stadt gegoogelt. Wir Fasnächtlerinnen fanden es natürlich lustig, dass unser Fasnachtsmuffel in eine Karnevalsstadt geht.» Zum Vollblutfasnächtler werde er wohl nicht plötzlich, ein bisschen Hoffnung bleibt der Lehrerin aber trotzdem: «Vielleicht kommt er nächstes Jahr ja wiedermal an eine Guggenparty oder einen Umzug, eventuell sogar mit mir.» (NAH)