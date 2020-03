Neue Besitzer, dieselben Pächter – Fohlenweid gehört nun den Ortsbürgern

«Wir sind die neuen Meister des Teams Rothenfluh», sagte der Bremgarter Stadtammann Raymond Tellenbach, lachte in die Runde und fügte an, «zugegeben etwas salopp gesagt». Seit dem 1. Januar ist die Fohlenweid wieder ganz im Besitz der Ortsbürgergemeinde Bremgarten. Das Land hat ihnen zwar schon vorher gehört, die Gebäude des Hofes waren allerdings im Besitz der Genossenschaft Fohlenweid. Dies wäre eigentlich sicher noch bis 2025 so geblieben. Doch die Verantwortlichen der Genossenschaft und der Ortsbürgergemeinde einigten sich darauf, dass die Ortsbürger die Immobilien jetzt übernimmt.

Faire Lösung nach zähen Verhandlungen

Von einer Übernahme zu sprechen sei allerdings eigentlich falsch, sagte Stadtammann Raymond Tellenbach. Es sei eine Rücknahme. Denn die Immobilien hatten schon früher einmal zum Besitz der Ortsbürger gezählt. Der jetzigen Rücknahme ging allerdings ein Prozess voraus, der mehrere Jahre gedauert hat. Tellenbach selber sprach von zähen und schwierigen Verhandlungen. Der Wert der Gebäude musste berücksichtigt werden, aber auch die Investitionen, welche die Genossenschaft getätigt hat. «Doch letztlich fanden wir eine faire Lösung, zu der alle Ja sagen konnten», sagt Tellenbach, der sich wie die anderen Verantwortlichen über den erfolgreichen Abschluss freute.

Die Übernahme durch die Ortsbürger hat vor allem Folgen für das Team Rothenfluh, das seit 2017 den Hof, auf dem Pferde und Kühe gehalten werden, bewirtschaftet. Sie haben, um es in den Worten von Tellenbach auszudrücken, einen «neuen Meister». Sprich sie sind jetzt nicht mehr in der Pacht bei der Genossenschaft Fohlenweid, sondern bei der Ortsbürgergemeinde Bremgarten.