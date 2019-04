Laut Ausführungen von Pater Martin Baur im Buch «Geschichte von Sarmenstorf» war der «Ochsen» nicht nur die erste Taverne im Dorf, sondern ist neben dem «Sternen» in Boswil, dem «Rössli» in Villmergen und dem «Einhorn» in Sins auch eine der ältesten Wirtschaften im Freiamt, die in ihren baulichen Grundzügen bis heute erhalten geblieben sind. Die letzte Wirtedynastie auf dem «Ochsen» war die Familie Stalder. Sie hat den Gasthof in drei Generationen von 1962 bis 2014 geführt. (to)