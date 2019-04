Die Teilnahme von rund 80 Unternehmerinnen und Unternehmer, Kaderleuten und Interessierten am Netzwerk Morgenkaffee im Restaurant Einhorn Mexicano in Sins zeigte: Die Digitalisierung ist ein grosses Thema. Die Veranstalter wollten mit dem Anlass helfen, «Licht ins Ungewisse» zu bringen. Digitalisierung und Industrie 4.0 seien Begriffe, denen man jeden Tag begegne. So oft man die Begriffe höre, so verschieden sei die Interpretation: einmalige Chance, Ungewissheit, Auswirkung auf den Arbeitsmarkt, Anforderung an die Mitarbeitenden, Definition der Zukunftsstrategie des Unternehmens usw.

«Die Digitalisierung bringt einen tiefgreifenden Wandel», fasste Bruno Sidler, Geschäftsführer des Regionalplanungsverbandes Oberes Freiamt, zusammen. «Sie bringt neue Dimensionen und neue Geschäftsmodelle, aber auch eine gewisse Verunsicherung.» Zwar seien wir Menschen in Sachen Veränderung eher etwas träge, aber auch kleine Betriebe seien inzwischen mittendrin. «Die Digitalisierung ist eine grosse Chance für unsere Unternehmen, sie fordert auf, die Prozesse zu überdenken und zu optimieren», zeigte sich Sidler überzeugt. Man tue gut daran, den Ball mit Neugier und Leidenschaft aufzunehmen, nicht nur für eine nachhaltige Zukunft der Betriebe, sondern auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Nach den Referaten von Dieter Greber und Urs Erb wurde das Thema in

einem zweiten Teil in Form eines direkten Erfahrungsaustausches, der gut genutzt wurde, vertieft. (es)