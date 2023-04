Wohnungsnot gibt es auch in der Vogelwelt: So kann man den gefiederten Freunden helfen

Armin Arnold aus Muri liegt die Natur und ihre Lebewesen sehr am Herzen. In einer AZ-Serie gibt er einmal im Monat Tipps, wie Gemeinden und Gartenbesitzende mit kleinem Aufwand die Biodiversität fördern können. Im dritten Teil erklärt er, weshalb die Wohnungsnot bei Vögeln so gross ist.