Natur-Serie – Teil 2 Der Efeu als Symbol für ewiges Leben: Er säubert die Luft und bietet Tieren Schutz und Nahrung Armin Arnold aus Muri liegen die Natur und ihre Lebewesen sehr am Herzen. In einer AZ-Serie gibt er einmal im Monat Tipps, wie Gemeinden und Gartenbesitzende mit kleinem Aufwand die Biodiversität fördern können. Im zweiten Teil erklärt er, weshalb Efeu nicht entfernt werden sollte.

Diese Efeupflanze hier wurde gekappt. Dabei wäre sie für viele Tiere überlebenswichtig und schadet auch den Bäumen nicht. zvg

In der Natur kann er vielerorts beobachtet werden, weshalb er den meisten Menschen bekannt ist – der Gemeine Efeu (Hedera helix). Doch was die wenigsten über ihn wissen: Bei optimalen Verhältnissen kann er 450 Jahren alt werden und bis zu 30 Meter hoch wachsen. Als immergrüner Wurzelkletterer kann der Efeu mit seinen Haftwurzeln mühelos an Mauern und Bäumen der Sonne entgegen klettern.

Mit ihren robusten Blättern, die erst nach zwei bis drei Jahren abgeworfen werden, hilft die Pflanze, die Luft von schädlichen Stoffen zu reinigen. Damit kann sie das Klima verbessern und trägt als Hausbegrünung dazu bei, dass die Fassaden gegen Hitze und Kälte besser geschützt werden.

Efeu bildet einen wichtigen Lebensraum für viele Kleintiere. Speziell für Vögel, denen das Blätterdach als Versteck und als Nistplatz dient. So fertigt zum Beispiel das Männchen des Zaunkönigs in seinem Brutrevier mit Vorliebe im Efeulaub mehrere Nester an. Das Weibchen entscheidet sich dann für eines der kunstvollsten.

Efeuwurzeln sind keine Schädlinge

Oft werden Efeupflanzen an Bäumen durchtrennt oder entfernt, da fälschlicherweise vermutet wird, dass die Bäume durch diese Kletterpflanze geschädigt werden. Diese Annahme ist jedoch unbegründet, da die Haftwurzeln des Efeus nur als Kletterhilfe dienen und den Bäumen keine Nährstoffe entziehen. Angesichts des hohen ökologischen Wertes, den die Efeupflanze besitzt, sollte sie unbedingt erhalten und geschützt werden.

Denn obwohl sämtliche Pflanzenteile für Menschen und Tiere giftig sein können, sind viele Vogelarten, besonders in der kalten Jahreszeit, auf die blauschwarzen Beeren des Efeus angewiesen. Darunter Rotkehlchen, Gartenrotschwänze, Stare und Amseln. Die Raupe des Efeuwicklers wiederum ist auf Efeublätter als Nahrungsquelle angewiesen. Die kleinen Falter erreichen eine Flügelspannweite von bis zu 20 Millimetern und tragen auf den Vorderflügeln eine auffällige, dunkelbraun gefärbte Binde.

Viele Vogelarten sind in der kalten Jahreszeit auf die Beeren des Efeus als Nahrungsmittel angewiesen. zvg

Die Efeublüten blühen von September bis Oktober oder November und stellen zu dieser Jahreszeit eine der wenigen noch vorhandenen Nektar- und Pollenquellen dar. Viele verschiedene Insekten, wie Schwebefliegen, Honigbienen und Wespen, aber auch der im Herbst in den Süden wandernde Admiral werden von ihnen angezogen.

Auch Menschen waren einst auf diese Pflanze angewiesen

Mit etwas Glück kann das Weibchen der im Boden nistenden Efeu-Seidenbiene (Colletes hederae) beim Pollensammeln beobachtet werden. Sie gehört zu den Solitärbienen, bei welchen jedes Weibchen alleine für den Nestbau und die zukünftige Brut verantwortlich ist. Sie ist etwas grösser als eine Honigbiene und hat sich für die Aufzucht ihrer Brut ausschliesslich auf Efeu-Pollen spezialisiert.

Efeu, das wie hier einem Baum empor wächst, schadet ihm nicht. zvg

Die Efeu-Sandbiene sammelt den trockenen Pollen in der Haarbürste ihrer Hinterbeine. Er dient als Proviant für die bis zu 20 Zentimeter im Erdboden angelegten Brutzellen.

Man weiss heute aber auch, dass Menschen schon in der Steinzeit die lederartigen Efeublätter als Einstreu verwendet haben. Da er seifenähnliche Substanzen, sogenannte Saponine, enthält, wurde der Efeu als natürliches Waschmittel verwendet. In unserer Kulturgeschichte ist Efeu stark verwurzelt und galt unter anderem als Wahrzeichen für das ewige Leben. Als Heilpflanze diente er in der Volksmedizin zur Behandlung von verschiedenen Erkrankungen.