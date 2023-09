Nationalratswahlen «Meine Tage sind alle vollgeplant»: 24-jähriger Jungunternehmer und Co-Parteipräsident Meyer möchte in den Nationalrat Er ist Gründungsmitglied eines Start-ups, Co-Präsident der Jungfreisinnigen Freiamt und reist regelmässig mit einem Hilfswerk in die Ukraine. Der 24-jährige Villmerger Oliver Meyer engagiert sich bereits stark für seine Herzensprojekte. Nun möchte er in Bern etwas bewirken.

«Keine Ehe für SVPler!» Dass er mit diesem Beitrag provoziert, war Oliver Meyer klar, als er ihn im September vor zwei Jahren auf der Instagramseite der Jungfreisinnigen Freiamt teilte. Dass er von Menschen aus der ganzen Schweiz darauf angesprochen wird, hat ihn dann aber doch überrascht, wenn auch gefreut. Denn die Botschaft dahinter liegt dem Co-Präsidenten der jungen Partei am Herzen.

Diese lautet aber nicht, dass Politikerinnen und Politiker der SVP-Partei nicht mehr den Bund der Ehe eingehen dürfen. «Selbstverständlich sollen SVPler weiterhin heiraten dürfen! Denn es geht uns nichts an!», schrieb er damals unter den Beitrag.

Oliver Meyer, 24, aus Villmergen tritt zum ersten Mal bei den Nationalratswahlen an. Bild: Melanie Burgener

Und dieser Meinung ist er noch heute. «Wenn man gegen die Ehe für alle ist, soll man das von mir aus so sagen», so Meyer. Dass es aber so weit komme, dass der Staat aufgrund persönlicher Meinungen die Freiheit von anderen Menschen einschränke, könne nicht sein.

Dafür möchte sich der 24-Jährige, nebst anderem, in der Schweizer Politik einsetzen. Am liebsten im Nationalrat. Deshalb kandidiert der Villmerger im kommenden Oktober für einen Sitz im Parlament.

Er bringt eine Firma, ein Hilfswerk und die Politik unter einen Hut

«Im Nationalrat kann man wirklich etwas bewirken – genial», betont Meyer. Das begeistere ihn, weil es ihm wichtig sei, bei allem was er tue, viel zu lernen und einen möglichst positiven Effekt zu erzielen.

Zu tun, das hat Meyer wahrhaftig bereits heute. 2021 gründete er zusammen mit drei Kollegen das Start-up-Unternehmen storabble, eine Vergleichsplattform für Lagerräume in der Schweiz. Nach Kriegsausbruch in der Ukraine beteiligte er sich an der Gründung des Hilfsnetzwerkes «St.Gallen helps Ukraine», einem Verein von Studentinnen und Studenten der HSG und der ETH, für den er selbst in die Ukraine reist.

Dazu kommen sein Mandat als Co-Partei-Präsident und Mitgründer der Jungfreisinnigen Freiamt und sein Wirtschaftsstudium an der HSG, das er Ende September abschliessen wird.

Meyer lacht: «Ja, ich mache so einiges. Meine Tage sind alle durchgeplant, bis ich abends schlafen gehe. Aber ich mag das.» Hat er da überhaupt noch Zeit für ein weiteres politisches Mandat? «Ganz sicher. Das ist eine Frage vom Prioritätensetzen», sagt er bestimmt.

«Noch etwas zum Gründen? Da bin ich dabei!»

Seine politische Karriere startete der Freiämter parteilos. «Ich war im Vorstand des Jugendparlaments, Freunde von mir waren bei den Jungfreisinnigen», erzählt er. Als diese ihn gefragt hätten, ob er mit ihnen die Jungfreisinnigen Freiamt gründen wolle, war der Fall für ihn klar. «Noch etwas zum Gründen? Da bin ich dabei!», habe er sich gedacht.

Aus der Idee sei ein Grosserfolg geworden. «Innert kürzester Zeit waren wir die grösste Jungpartei der Region. Wir bieten heute vielen jungen Leuten ein politisches Zuhause», ist er überzeugt. Dass man sich in der Politik engagiere sei für ihn selbstverständlich. Auch wenn die Aufgaben, die damit einhergehen, nicht zu seinen liebsten gehören.

«Ich bin kein Fan von Konflikten», gibt er zu. «Wenn es aber dem Land etwas bringt, bin ich bereit, das zu tun.» Schliesslich habe ihm die Schweiz viel ermöglicht, zum Beispiel eine gute Ausbildung. «Wenn man in einem Staat lebt, sollte man nicht nur profitieren, sondern auch etwas zurückgeben.»

Die Altersvorsorge liegt Meyer besonders am Herzen

Seine Chancen, von seinem mittleren Platz auf der Unterstützungslite «FDP.Die Liberalen – Jungfreisinnige» gewählt zu werden, schätzt Meyer als «nicht gleich null» ein. «Natürlich wäre es schön. Und es würde dem Land guttun – aber das muss ich ja sagen», grinst er. Sein Vermögen auf seine Wahl verwetten würde er trotzdem nicht.

Sollte er es dennoch schaffen, würde er sich besonders für die Umwelt und die Altersvorsorge einsetzen. Zu Letzterer sagt er: «Das ist ein so illustratives Beispiel. Alle wissen, dass die Kasse irgendwann leer ist. Aber man wartet immer weiter und unternimmt nichts dagegen.»

Ähnlich laufe es bei Umweltdebatten. «Man verliert sich in den Diskussionen über das Wie, anstatt herauszufinden, worin sich alle einig sind und dort anzusetzen», erzählt er kopfschüttelnd. Zudem müsse die Schweiz daran arbeiten, ihren Status als Hightech-Land nicht zu verlieren.

Hier könnte die Schweiz von seiner Erfahrung profitieren

Im Nationalrat könnte er viel von seinen Erfahrungen aus dem Wirtschaftsstudium und dem Aufbaus des Start-ups einbringen. «Ich würde im Parlament einen guten Beitrag dafür leisten, unser Land weiter voranzubringen», sagt er.

Als Geschäftsführer eine Start-ups sei er es sich gewöhnt, ein emotionales Auf und Ab zu tragen. «Alles, was dem Unternehmen passiert, spüre ich direkt. Wenn wir Geld verlieren, betrifft mich das, weil es mein Geld ist», nennt er ein Beispiel.

In Zukunft kann sich Meyer eine Kandidatur für den Grossrat vorstellen. Und natürlich gehe es auf seinem beruflichen Weg darum, die Firma weiterzubringen. «Unser Ziel ist es, storabble in ganz Europa zu etablieren.» Die Ukraine werde ebenfalls ein Herzensprojekt für ihn blieben.

Nun freut er sich aber auf die Erfahrung des Wahlkampfes: «Allein der Gedanke daran, dass fremde Leute meinen Kopf auf einem Plakat sehen und sich eine Meinung über mich bilden, ist extrem spannend.»