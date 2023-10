Nationalratswahlen Der zweifache Vater ist im Elternforum und im Damenturnverein: Hai Le möchte Politik kinderfreundlicher machen Der 33-jährige Hai Le aus Oberrüti hat auf die GLP gewartet. Jetzt kandidiert er für die Jungen Grünliberalen am 22. Oktober für den Nationalrat. In der Politik möchte er sich für den Klimaschutz und Kinder einsetzen.

«Papi, Telefon!», ruft der dreijährige Yuzuru aus dem Wohnzimmer. Hai Le drückt auf seiner Handfläche herum. «Tüt tüt tüt», sagt er dabei. Dann hält er sich die Handfläche ans Ohr: «Hallo, hallo? Yuzuru?» Der kleine Bub giggelt aus dem Wohnzimmer herüber und spielt dann fröhlich weiter mit seinen Spielsachen.

Hai Le ist gerne Vater, wie er im Umgang mit dem Kleinen beweist. Dessen Schwesterchen Nguyet ist erst zwei Monate alt und schläft während des AZ-Interviews in Mamis Tragetuch. Die Wohnung, die die Familie in Oberrüti bewohnt, ist fantasievoll, bunt und sehr kindergerecht eingerichtet.

Hai Le (33) aus Oberrüti kandidiert für die GLP für den Nationalrat. Auf dem Bild spielt er mit seinem Sohn Yuzuru (3). Bild: Andrea Weibel

«Mir sind auch in der Politik die Kinder sehr wichtig», hält Le fest, der vor sechs Jahren der Liebe wegen aus der Kleinstadt Grenchen bei Solothurn ins ländliche Oberrüti gezogen ist. «Politik muss für mich zukunftsorientiert sein. Unsere Zukunft sind die Kinder. Darum ist mir Bildung ein zentrales Anliegen.»

Auch die Umwelt ist ihm wichtig. «Wir könnten so vieles erreichen, aber in der Schweiz herrscht ein riesiger Reformstau. Entweder blockt die eine oder die andere Seite. Hier möchte ich vorwärtsmachen.»

Lebensmotto: «Ich würde nicht nein sagen»

Deshalb kandidiert der 33-Jährige nun am 22. Oktober auf der Liste «JGLP – Junge Grünliberale» für den Nationalrat. Er hat 2022 auch schon in Oberrüti an der Gesamterneuerungswahl und im vergangenen Frühling an der Ersatzwahl für einen Gemeinderatssitz teilgenommen. «Ich habe deutlich verloren, aber ich fand, dass es wichtig ist, den Leuten eine Auswahl zu ermöglichen.»

Er könnte sich gut vorstellen, wieder einmal zu kandidieren, es sei aber nicht sein grosses Ziel. «Aber wenn mich jemand fragt, würde ich nicht nein sagen.» Das ist ein Satz, den man vom gebürtigen Solothurner mit vietnamesischen Wurzeln oft hört.

So hat er auch «nicht nein gesagt», als er vor einem Jahr angefragt wurde, im Damenturnverein Leiter für den wöchentlichen Polysport zu werden, einem ausserschulischen Sportangebot für Kinder von der 1. bis 6. Klasse. «Da können sich die Kinder austoben. Das macht mir Spass, auch wenn meine Kinder noch nicht in dem Alter sind», berichtet er fröhlich. Auch dem Elternforum ist Hai Le beigetreten. Man spürt: Es sind nicht nur leere Worte, wenn er sagt, dass Kinder ihm wichtig sind.

Auf einmal steht Yuzuru am Tisch. «Papi, Kuchen!», ruft er und drückt seinem Vater einen imaginären Kuchen in die Hände. Dieser freut sich und stellt ihn auf den Esstisch. Wieder lacht der Kleine und rennt zurück zu seinem Spiel.

Er hat auf die GLP gewartet

Zur Politik kam Le eigentlich schon im Kindesalter. «Als ich klein war, schaute ich immer vor dem Schlafen mit meinen Eltern die Tagesschau. So merkte ich, dass Politik über das Leben und die Zukunft entscheidet. Wer mitgestalten will, muss in die Politik gehen. Das tat ich, sobald ich 2017 meinen Schweizer Pass erhalten hatte.»

Hai Le und sein Sohn Yuzuru spielen im Wohnzimmer. Auf den unteren Regalfächern stehen viele Spielsachen der Kinder. Weiter oben hingegen sieht man die Sammelleidenschaft der Eltern und ihre Faszination für Japan. Bild: Andrea Weibel

Schon immer war er grün beziehungsweise links eingestellt. «Bevor es die GLP gab, wählte ich SP», erinnert er sich. «Ich fand ihre Grundsätze gut, aber man müsste pragmatischer sein und die Wirtschaft einbeziehen.» Eigentlich habe er also auf die GLP gewartet, sagt der Supply Chain Planer (Lieferkettenplaner), der in einer US-Firma in Langenthal arbeitet.

Er ist ein grosser Fan der japanischen Kultur. «Beim japanischen Bogenschiessen habe ich auch meine Frau kennen gelernt», berichtet er. Darum stehen in der Wohnung auf den unteren Regalen Kinderspielsachen, während auf den oberen Mangas und japanische Sammlerfiguren der Eltern zu finden sind.

Alltagsrassismus: «Es braucht noch einige Generationen»

Auch wenn er sich ganz als Schweizer fühlt, sieht man Hai Le halt an, dass er «offensichtlich kein Mitteleuropäer» ist, sagt er lachend. Wie ist es für ihn, im Freiamt zu leben? Spürt er einen gewissen Alltagsrassismus? «In Grenchen habe ich das gar nie bemerkt, da gibt es Quartiere, in denen viele Ausländer wohnen, da fällt man nicht auf. Aber hier wurde ich auch schon auf Hochdeutsch angeredet und öfter gefragt, woher ich komme», erzählt er. Dabei war er noch nie in Vietnam.

«Mir macht das nichts aus, ich verstehe ja, dass es nicht böse gemeint ist. Aber ich weiss auch, dass andere Leute solche Fragen als schwierig empfinden.» Es brauche wohl noch ein paar Generationen, bis dieser Alltagsrassismus verschwindet.

Bis dahin wünscht er sich, dass Kinder mehr in die Politik einbezogen werden. Beispielsweise fände er es schön, wenn der Gemeinderat den Kindern zeigen würde, was er eigentlich macht. Auch eine Unicef-Auszeichnung für Oberrüti, die es als kinderfreundliches Dorf ausweist, wäre in seinen Augen erstrebenswert.

Den Jugendlichen möchte er sagen: «Geht abstimmen. Im Moment sind die Senioren die grösste Wählerbasis und entscheiden über unsere Zukunft. Wer das ändern will, soll mitmachen.»