Von Oberlunkhofen im Freiamt über den Arlberg und den Reschenpass ins Südtirol, via Trentino nach Padua und schliesslich ans Meer in Sottomarina di Chiaggio bei Venedig – sieben Tagesetappen über insgesamt 742 Kilometer. Die 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tour «bbz by bike», die von den beiden Lehrpersonen Martin Erne und Monika Hafner erneut top organisiert worden ist, haben eine anspruchsvolle, aber auch spannende und erlebnisreiche Woche hinter sich.