Nächtlicher Brand auf Sitzplatz: Vergessene Kerze richtet grossen Schaden an

Betroffen war eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Dorfstrasse in Waldhäusern. Wie die Kantonspolizei mitteilt, bemerkte eine Anwohnerin das Feuer am Mittwoch gegen 0.15 Uhr und glaubte, das Gebäude stehe in Flammen.

Noch bevor die alarmierte Feuerwehr mit einem Grossaufgebot vor Ort war, sei es den Bewohnern der betroffenen Wohnung gelungen, das Feuer zu löschen. Offenbar war ein Lounge-Sofa in Brand geraten, was auf dem Sitzplatz für beträchtliche Verwüstung sorgte.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch eine vergessene Kerze ausgelöst. Die Höhe des Sachschadens liess sich bislang noch nicht beziffern. Verletzt wurde niemand.

Die aktuellen Polizeibilder: