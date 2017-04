Im Januar schloss in Bremgarten der einzige Club seine Tore. Der Rockbunker lud seine Gäste zur «Ustrinkete». Ab dem 20. Mai wird es für die Nachtschwärmer wieder eine Möglichkeit geben, bis um 4 Uhr zu feiern. Am selben Ort, am Obertorplatz, eröffnet das Taratata. Sebastien Doriath erfüllt sich damit einen Lebenstraum. «Ich bin seit 20 Jahren in der Gastronomie tätig. Meine Eltern hatten in den 90er-Jahren eine Diskothek in Frankreich, in Deutschland war ich als Koch und Barkeeper tätig. Ende 2009 kam ich in die Schweiz», erzählt er. «Ich habe lange nach dem idealen Standort für eine eigene Bar gesucht, jetzt habe ich ihn gefunden. Das Taratata ist mein Baby», so der gelernte Hotelfachmann. Anders als seine Vorgänger hat er nebenher keinen Job und kümmert sich ausschliesslich um seinen Club.

Rockbar bleibt Rockbar

Der Stil wird sich nicht gross verändern – schwarz-rot gestrichene Wände, Harley-Davidson-Emailschilder und ein Tierschädel mit gewaltigen Hörnern verraten: Eine Rocker-Bar solls werden. «Die Musik wird alle Rock-Stile abdecken, von Rockabilly über Rock ’n’ Roll bis zu Punkrock», erklärt Doriath. Ein- bis zweimal pro Monat werden Bands oder DJs zu Gast sein. Der frischgebackene Clubbesitzer hat aber nicht vor, Eintritt zu verlangen – auch nicht für Konzerte. «Stattdessen wird es für die Getränke Eventpreise geben – das heisst, sie sind einen Franken teurer. So können die Gäste reinschauen, und wenn es ihnen nicht gefällt haben sie nicht umsonst Geld ausgegeben. Ich denke, das lockt mehr Leute an.» Ausnahmen macht Doriath bei grösseren Bands, die er sonst schlicht nicht bezahlen könnte – «ich stehe beispielsweise mit QL in Kontakt», verrät er. Weiter plant er Themenabende, an denen sich die Gäste verkleiden können, etwa eine Rockabilly- oder Zombie-Night. Besonders originelle Kostüme werden mit Gutscheinen oder Preisen belohnt.

Das alkoholische Getränkesortiment konzentriert sich auf Bier. «Ich denke nicht, dass ein Rocker einen ‹Sex on the Beach› verlangt – so gesehen passt es auch nicht ins Konzept. Deshalb wird es nur wenige Standard-Cocktails geben.» Dafür sind verschiedene Bier-Sorten im Angebot, unter anderem Brooklyn-Bier.

Die Raumaufteilung bleibt bestehen – rechts vom Eingang der Raucherraum, wo auch die kleine Konzertbühne steht, links die Bar, Stehtische, eine Lounge, und natürlich dürfen auch Kicker- und Darts-Kasten nicht fehlen.

Doriath fühlt sich wohl in Bremgarten. «Die Altstadt erinnert mich an Strassburg, wo ich geboren bin.» Zeit, um durch die Gassen zu schlendern, bleibt ihm wohl nicht viel. Nach den Streicharbeiten muss sich Doriath um neue Möbel und um die Musikanlage kümmern, die ebenfalls ersetzt wird.

Taratata, Eröffnung am 20. Mai

Öffnungszeiten: Dienstags, 17–24 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 17–2 Uhr, Freitag und Samstag 17 bis 4 Uhr.