Nachruf Er war ein Patron der alten Schule und hatte immer für alles Zeit Zum Gedenken an Hansruedi Widmer, 1947, aus Sarmenstorf, der zuletzt in Meisterschwanden wohnte und am 31. Mai im Alter von 74 Jahren verstorben ist.

Hansruedi Widmer war stets ein Macher. Jetzt ist er im Alter von 74 Jahren verstorben. Toni Widmer (2008)

Hansruedi Widmer verwendete im amtlichen Verkehr immer seinen genauen Namen: Johann Rudolf Widmer. Er wurde am 11.11.1947 geboren, am Tag der Karnevalisten, und verbrachte seine Jugend in Sarmenstorf. Bald trat er in die Firma seines Vaters Alphons ein, die Wizol AG. Dieser liess den Ideen und der Energie seines Sohnes freien Lauf. Mit Umsicht passte der den Betrieb stetig den neuen Herausforderungen an. Später kam die Flury AG in Dietlikon hinzu, die mittlerweile Wizol Dietlikon heisst.

Nebst den Firmen führte Widmer den Bauernhof im Feld, ein Lieblingskind seines Vaters. Er war eine offene, kritische Stimme, manchmal waren seine Voten robust aber immer zutreffend. Dank seines Erfolgs waren auch die Mittel vorhanden, den Immobilienbestand seines Vaters zu arrondieren.

Widmer hatte immer für alles Zeit. Halt gab ihm da seine Familie. Den Erfolg gab er immer schmunzelnd an seine Vreni weiter, die «Schnusle». Es muss die wirtschaftliche Unabhängigkeit und die Stärke der Familie gewesen sein, die ihm all die Freiräume bescherten.

Politisch war er ab 1986 für zwei Amtsperioden im Gemeinderat Sarmenstorf, davon ab 1987 als Vizeammann. Seine Zeit im Gemeinderat war eine Zeit der grossen Investitionen. Widmer schnürte mit Regierungsrat Viktor Rickenbach und der Verwaltung ein Paket, das Sarmenstorf an den Topf des Finanzausgleiches brachte. Investieren, Gürtel enger schnallen, kurzfristig höhere Steuern – und dann war es überstanden. Die Leute vertrauten dem Vorgehen des Finanzministers Widmer. Nicht zuletzt ist es ihm zu verdanken, dass die Gemeinde Sarmenstorf heute finanziell fast ohne Schulden dasteht.

Er engagierte sich in Wirtschaftsverbänden und Branchenorganisationen bis zu hohen Stufen. Unter anderem im Verwaltungsrat der damaligen Neuen Aargauer Bank.

Als 1995 die Leitung des regionalen Alters- und Pflegeheims Eichireben Sarmenstorf im Argen lag, übernahm Widmer das Präsidium des Vorstandes. Er blieb rund zwei Jahrzehnte. In der gleichen Zeit zog er die Fäden, damit Sarmenstorf wieder einen Dorfarzt erhielt. Als in Sarmenstorf der günstige Wohnraum knapp wurde, gründete er zudem eine Genossenschaft, die er bis zu seinem Tode mit viel Aufwand führte.

Die Jagd war geerbte Passion von seinem Vater. In seinem Elternhaus war noch eine Hundezucht vorhanden und selbst ein Fuchs lebte im Gehege – heute alles undenkbar. Während Jahrzehnten bis jetzt präsidierte er die Jagdgesellschaft Sarmenstorf.

Auch im Vereinsleben war er aktiv. Bald nach deren Gründung war er Mitglied der Heuröpfelzunft und bildete mit Freunden eine dynamische fasnächtlichen Jugendgruppe, die das Fasnachtsleben von Sarmenstorf bis Zürich aufwirbelte.

In seinem Landwirtschaftsbetrieb gehörte das Pferd dazu. Jahrelang war seine Stimme auf den Concoursplätzen als diejenige des Speakers bekannt. Das Treffen am Sonntagmorgen mit seinen Reiterkollegen war fix. Erholung fand Widmer ausserdem auf Kulturreisen mit Freunden, die ihn in die schönsten Opernhäuser Europas führten.

Durch eine Zwangsversteigerung konnte er seinen Bauernhof bis nach Meisterschwanden erweitern. Ausserdem erhielt er so ein Stöckli mit Seesicht, in das Vreni und er zügelten, während eine ihrer Töchter ins grosse Haus in Sarmenstorf zog.

Hansruedi Widmer war noch ein Patron der alten Schule. Sorgen seiner Mitarbeitenden waren seine Sorgen und er half, sie zu lösen. Viele Privatpersonen und Handwerker im Dorf holten bei ihm Rat und Hilfe, um schwierige Situationen zu meistern. Da waren sein Netzwerk, seine Kommunikationsfähigkeit und seine pragmatischen Lösungen wertvoll. Manchmal engagierte er sich auch uneigennützig finanziell im Stillen.

Am 31. Mai publizierte die Gemeinde Sarmenstorf eine Todesanzeige für seine 98-jährige verstorbene Tante. Sie hatte Hansruedi Widmer in jungen Jahren umsorgt, er sie in alten Tagen. Am Tag der Publikation folgte er ihr in die Ewigkeit. Das Leben schreibt schauerliche Geschichten. Ohne Adieu zu sagen, wurde er nach einem Ausritt von einem medizinischen Problem ereilt, das selten gut endet. Seine Familie ist bestürzt und tieftraurig, ebenso Freunde und Bekannte. Danke für alles Johann Rudolf Widmer.