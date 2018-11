Was viele in Muri vermissten, kommt zurück: Im nächsten Jahr wird das Singisenforum wiedereröffnet, und zwar mit einer sehr speziellen Ausstellung. Die Räumlichkeiten im Singisenflügel der Klosteranlage sind, bis auf Details, fertig umgebaut. «Das neue Singisenforum wird im Umfeld von Museum Kloster Muri, Museum für medizinhistorische Bücher, dem ebenfalls neuen Museum Caspar Wolf die Brücke zur Gegenwart schlagen», freuen sich Heidi Holdener, Geschäftsführerin von Murikultur, und der Kunsthistoriker Peter Fischer, der als Beauftragter der Murianer Museumsentwicklung das Konzept erarbeitet hat und umsetzt. Als früherer Direktor des Kunstmuseums Luzern und nach fünf Jahren Leitung des Zentrums Paul Klee in Bern bringt der heute selbstständig arbeitende Hitzkircher die entsprechende Erfahrung mit.

Flexibel nutzbar

Das ehemalige Singisenforum musste vor vier Jahren dem heutigen Besucherzentrum weichen. Mit neu zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten im Singisenflügel ergab sich die Möglichkeit, dieses Forum wieder einzurichten. Es sind drei Räume, ehemalige Mönchszellen, die miteinander verbunden sind.

Die Stiftung Murikultur habe ein zeitgemässes Projekt für die Fertigstellung des Innenausbaus des Singisenflügels entwickelt, stellt Fischer fest. Sein Herzstück besteht aus dem Museum Caspar Wolf. Als ergänzender Pol lebe das Singisenforum wieder auf. Mit einer flexibel nutzbaren Infrastruktur mache es, zusammen mit dem Singisen-Atelier für Kulturvermittlung, den Singisenflügel zu einem lebendigen Ort der Begegnung. Fischer sieht darin optimale Voraussetzungen, den «kleinen und exquisiten Museumsverbund in Muri zu komplettieren und entsprechend aufzuwerten».

Mit dem Singisenforum öffne sich das Haus für eine vielfältige Nutzung und werde dadurch für unterschiedliche Bevölkerungsschichten und Generationen attraktiv, stellt er fest. Das Forum wird sich zwei Schwerpunkten widmen: Einerseits zeige es interdisziplinäre Wechselausstellungen zu Themen der Murianer Museen, andererseits biete es der aktuellen regionalen Kunstszene eine Plattform und versuche dadurch den aktuellen künstlerischen Ausdruck und das Verständnis für diesen zu fördern.