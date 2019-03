Der Turbokreisel in Muri, der sich bis Ende März in einem Versuchsbetrieb befindet, ist für den langsamen Zweiradverkehr gefährlich. Das findet Hans Wipf, passionierter Velofahrer und als diplomierter Architekt mit Fachausweis als Aargauer Bauverwalter in baulichen Fragen bewandert. «Der Turbo-Kreisel wurde unter anderem mit dem Ziel erstellt, den motorisierten Verkehr flüssiger fahren zu lassen. Die damit realisierten verschiedenen Spuren eignen sich aber nicht für den Velofahrer und widersprechen auch den Normen des Verbandes Schweizerischer Strassenfachleute (VSS)», kritisiert er.