Bei Arbeiten an einer Brücke über die Reuss ist am Montag in Bremgarten ein weisser Baukran der Schweizer Armee in den Fluss gekippt. Unterhalb von Bremgarten, auf der Höhe einer grossen Treibhausanlage in Eggenwil, baute die Armee eine provisorische Brücke. Dabei kippte der Baukran und fiel in den Fluss. Beim Unfall verletzten sich zwei Rekruten leicht und wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Ein Dritter trug einen Schock davon.

Auf Anfrage der AZ informiert Mario Camelin, Sprecher der Militärjustiz, dass der Kran mittlerweile ans Reussufer gezogen wurde, sich aber immer noch im Wasser befinde. Wie lang die Bergung noch dauert, könne noch nicht gesagt werden. Zuerst müsse der Kranausbau entfernt werden, erst dann könne der Kran auf Räder gestellt und dann aus dem Wasser gezogen werden, so Camelin.

Die Grund für den Unfall ist offenbar noch unklar. Die Militärjustiz hat eine Untersuchung eingeleitet.

Hier der Beitrag von Tele M1 vom Montagabend zum Unfall: