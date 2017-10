Knapp zwei Monate nach dem Tod von Benno Malfèr, Abt im Kloster Muri-Gries in Südtirol, erfolgt am Dienstag die Wahl seines Nachfolgers. Chancen, das hohe Amt übernehmen zu dürfen, hat auch ein Freiämter: Pater Benedikt Staubli, früher Pfarrer in Boswil und katholischer Gastgewerbeseelsorger im Kanton Aargau. Staubli, der am 3. Juni 1964 in Muri geboren wurde und in der Gemeinde die Kindheit und Schulzeit verbrachte, ist seit fünf Jahren Dekan im Kloster Muri-Gries und Stellvertreter des Abtes.

Die Abtwahl ist geheim

Ob Benedikt Staubli neuer Abt in Muri-Gries wird, steht noch in den Sternen. Die Wahl ist geheim. Sie findet unter der Leitung von Christian Meyer, Abt von Engelberg und Abtpräses der Schweizerischen Benediktinerkongregation, statt. Er leite die Abtwahl völlig neutral und habe keine Präferenzen, wer Nachfolger von Abt Benno Malfèr werden solle, sagt er.

Streng der Vertraulichkeit verpflichtet, äussert sich auch Pater Benedikt Staubli nicht zu seinen Wahlchancen. Er erläutert lediglich das Wahlverfahren. Am Montag vor der Wahl werden die formalen Fragen geklärt. Erstens: Möchte die Klostergemeinschaft als Interimslösung einen Administrator auf drei Jahre wählen? Zweitens: Wenn nicht, möchte der Konvent eine Amtszeitbeschränkung auf sechs, zehn oder zwölf Jahre festlegen? Und drittens: Soll der Abt allenfalls auf Lebenszeit gewählt werden?