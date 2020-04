Nach Schussabgabe: Zwei Männer mit Kopfverletzungen im Spital – Strafuntersuchung eröffnet

Um zirka 21 Uhr am Sonntagabend ging beim Sanitätsnotruf die Meldung ein, dass sich eine Person durch einen Schuss eine Kopfverletzung zugezogen habe. Umgehend rückten Ambulanzbesatzung sowie Kantons- und Regionapolizei nach Sins aus.

Die ersten Rettungskräfte fanden in der Wohnung im Zentrum einen 66-jährigen Schweizer am Boden liegend vor, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Er wies eine Kopfverletzung auf, war aber ansprechbar.

In der Wohnung befand sich auch ein 61-Jähriger, der gemäss Polizeimeldung "ebenfalls eine Kopfverletzung erlitten haben dürfte". Beide wurden zur medizinischen Versorgung ins Spital gebracht. Bei beiden wurden Anzeichen von Alkoholeinfluss festgestellt.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten hat eine Strafuntersuchung eingeleitet. Warum es zur Schussabgabe kam, wird nun abgeklärt.

