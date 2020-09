Nach Pattsituation entschied der Präsident: Das Bahnhofsfest findet statt

In letzter Zeit ist der Wohler Einwohnerrat – wenn er aufgrund von Corona überhaupt tagen darf – immer wieder für Überraschungen gut. Zum ersten Mal seit langem waren alle 40 Rätinnen und Räte von Beginn weg anwesend. Und dann das: Das Bahnhofsfest, das in fast genau einem Jahr den neuen Bahnhofplatz einweihen soll, darf stattfinden. Und das für einen geschätzten Kostenvoranschlag von 140’000 Franken. Doch davor gab es emotionale Diskussionen im Rat.

Zuallererst stellte Denise Strasser (FDP) einen Rückweisungsantrag. «Der Wohler Bahnhof hat klar ein Fest verdient, aber muss man gleich mit der grossen Kelle anrühren?», fragte sie in die Runde. Sie wünschte sich ein Grobkonzept des Festes, das 100’000 Franken nicht übersteigen sollte. Doch Gemeindeammann Arsène Perroud hielt dagegen: «Wir brauchen heute eine Entscheidung: Wollen wir ein Fest, so wie es der Gemeinderat ausgearbeitet hat, oder wollen wir keines. Alles dazwischen ist allein schon vom zeitlichen Aufwand für die Organisation eines so grossen Festes her unmöglich.» Dem konnte eine klare Mehrheit zustimmen, die Rückweisung war vom Tisch. Aber das bedeutete noch überhaupt nicht, dass das Fest in trockenen Tüchern war.