Nach heftiger Debatte - am Ende stimmten 55 Prozent für die Landhauszone

Im November 2019 haben sich drei Schulpflegemitglieder gemeinsam zum Rücktritt aus dem Amt entschlossen. Weil auf die Schnelle keine bessere Lösung in Sicht war, halfen drei Gemeinderäte, darunter Gemeindeammann Ilias Läber, interimistisch aus. Gestern Sonntag hat die Oberwil-Lieler Bevölkerung nun zwei der Gemeinderäte erneut in die Schulpflege gewählt. Dies sind Gabriela Bader (445 Stimmen) und Stefan Strebel (442). Ilias Läber wurde mit 398 Stimmen knapp nicht im Amt bestätigt, denn dafür hätte er 412 Stimmen gebraucht. Ebenso erging es Nicole Seiler (405), Carole Feusi (399) und Fabio Zahner (364). So bleibt ein Sitz offen, der zweite Wahlgang findet am 29. November statt.

Weitere Resultate: Die Augenweidstrasse darf für 2,784 Mio. Franken saniert werden. 973 Stimmbürger sagten Ja, 200 Nein. Die neue Lösung Mittagstisch und Randstundenbetreuung wurde mit 942 Ja- gegen 174 Nein-Stimmen gutgeheissen. Und der Beitritt zur ZSO/RFO wurde mit 1092 Ja- gegen 61 Nein-Stimmen genehmigt. (aw)