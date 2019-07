Zig Tonnen Käse wurden als Emmentaler AOP verkauft, ohne dass sie die Bezeichnung verdient hätten. Die Milch war zum Zeitpunkt der Verarbeitung älter, als das Pflichtenheft vorschreibt. Dieser Verstoss war der Grund, dass die Delegierten der Sortenorganisation Milchgold am Dienstag aus dem Verein ausgeschlossen haben .

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf Betrug. Die Sortenorganisation Emmentaler Switzerland stellt Rückzahlungsforderungen in Millionenhöhe, weil sich der Käser jahrelang nicht an die Vorschriften im Pflichtenheft gehalten hatte.

Gründe, sich vom Käser zu trennen, hätte es genug gegeben. Er hat 1,1 Millionen Franken Subventionen zu Unrecht bezogen . Dies ergab ein Verwaltungsverfahren des Bundesamts für Landwirtschaft. Ausserdem ist er in mehrere laufende Verfahren verwickelt.

Der Geschäftsführer der Milchgold Käse AG wird nicht mehr lange Käse in Auw produzieren. «Seine Nachfolge ist aufgegleist», sagt Hugo Abt, Verwaltungsratspräsident der Freiämter Käserei AG, die Gebäude und Infrastruktur an Milchgold vermietet.

Trotz Fachwissen und Engagement stellt sich die Frage, warum die Freiämter Käserei AG den Mietvertrag nicht kündigte, nachdem sie Kenntnis von den massiven Vorwürfen gehabt hatte. «Das wäre verantwortungslos gewesen», sagt Abt.

Er liefert die Milch seiner Kühe seit Jahren an Milchgold. Wäre der Vertrag von einem Tag auf den anderen aufgelöst worden, hätte das vor allem die Bauern getroffen, sagt er. «Deshalb war uns ein kontrollierter Übergang von Anfang an wichtig.»

Auch im Verwaltungsrat gab es Wechsel

Was an der Milchgold-Spitze bevorsteht, ist im Verwaltungsrat der Freiämter Käserei AG bereits passiert: Hugo Abt ist erst seit Ende Mai Verwaltungsratspräsident. Er hat den Posten von Benedikt Felder übernommen. Felder war als Verwaltungsratspräsident schon länger umstritten. Laut «Bauern Zeitung» wollte man ihn an einer ausserordentlichen Generalversammlung im Januar 2018 schon einmal absetzen.

Er wurde damals aber mit deutlichem Mehr bestätigt. Zu seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat der Freiämter Käserei AG sagt Felder: «Nach neun Jahren war es an der Zeit, jemand anderem Platz zu machen.»