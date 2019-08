Innert nur 27 Stunden loderten die Flammen in einer Kistenfabrik, einer Waldhütte und in einer Thuja-Hecke – und verlangte von den Feuerwehrleuten der Region Einiges ab. Dass die Vorfälle in der Gemeinde zeitlich so nahe beieinanderliegen, lässt eigentlich nur eine Schlussfolgerung zu: die Brände wurden absichtlich gelegt.

Recherchen des Regionalsenders Tele M1 zeigen nun, dass offenbar zwei Personen verhaftet wurden. Die Handschellen sollen nur wenige Meter vom letzten Brandherd bei der Thuja-Hecke geklickt haben. Die beiden mutmasslichen Feuerteufel sollen noch während die Flammen loderten in der Nähe der Hecke herumgeschlichen sein. Dies sei den Polizeibeamten verdächtig vorgekommen.

Bilder vom Brand der Waldhütte in Merenschwand: